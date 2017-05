200 millioner har sett videoen til Simen (18)

ANNONSE

- I år reiser vi nordover. Det blir Sogn og Fjordane og kanskje Lofoten, så filmer vi så mye som mulig langs veien og får med mye fin norsk natur, sier 18 år gamle Simen Haughom fra Sirdal.

Et år har gått siden Simen Haughom fra Sirdal la ut sin første film på sosiale medier. Noen måneder tidligere hadde han fått en drone i bursdagspresang. Han og pappa tok en kveldstur til Kjerag for å se om de kunne få noen flotte videosnutter med bursdagspresangen.

Enorm interesse



Dagen etter redigerte Haughom filmen og la den ut på internett. Det eksploderte. Interessen var enorm. Da Nettavisen skrev om filmen hans i mai 2016 hadde 1,2 millioner mennesker sett filmen på Facebook.

I dag er den spektakulære dronefilmen av storslott norsk natur delt på utallige sider. På siden Chaosmos alene er den sett 59 millioner ganger.

- Mange sider har rippet filmen og lagt den ut på egne sider. Jeg vet ikke hvor mange sider som har lagt ut videoen, men jeg har telt tilsammen 200 millioner visninger, sier Haughom.

Møtte fansen



Siden da har 18-åringen laget FB-siden Spectacular Norway og filmet Trolltunga med drone på kvelden.

- Der hadde jeg den kuleste opplevelsen. Helt tilfeldig spurte vi noen australiere om de ville være med på filmen. Jeg fortalte at jeg hadde en FB side som het Spectacular Norway. De fortalte at de hadde sett filmen, og at det var grunnen til at de hadde reist til Norge, forteller Haughom.

Til neste år er Haughom rødruss, og han har så langt ikke planer om å gjøre video til levevei.