2017 innledes med kaldere vær

OSLO (Nettavisen): Rundt om i landet kan vi forberede oss på kaldere vær ved starten på det nye året:

- Det kommer en runde med kaldere vær, selv om det ikke er så voldsomt, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til Nettavisen på årets siste dag.

Venter 5-10 minusgrader i sør



- Ved starten på uken, mandag og tirsdag, kan vi få minusgrader også på Østlandet, sier han. Han anslår at temperaturen i hovedstaden kan synke til rundt 5 minusgrader, mens indre strøk - som området rundt Mjøsa - kan få temperaturer på 10 minus.

- Det er store lokale variasjoner, og temperaturen vil gå opp og ned, men sprengkulde ser jeg ikke for meg, sier Walløe.

I Nord-Norge venter man på et polart lavtrykk ute i Barentshavet som kan treffe land natt til søndag. Der bringer det mest seg kraftige snøbyger og nordavind, kanskje storm.

Midt-Norge og Nord-Norge er stedene som kan regne med vinterlig nedbør de neste dagene, mens Sør- og Østlandet trolig må vente på snøen, kanskje med unntak av et lite dryss tidlig i uken.

Temperaturmessig kan indre strøk av Nord-Norge få temperaturer ned i minus 30 grader til uken.

Nyttårsaften var det mildt mange steder på Sør- og Østlandet. En fønvind sørget for temperaturer helt oppe i 10 grader.

Snøfri desember i Oslo



Oslo kan forresten notere seg for en spesiell desember-rekord. Hovedstaden har vært helt snøfri i desember for første gang siden 2006. Siden 1937 er det bare i 2006 og 2016 at det ikke har vært målbar snø i hele desember på Blindern.

- Det har vært få nedbørsdager, så det er litt tilfeldig, mens andre deler av landet har fått mye nedbør, sier meteorologen.

Bergen endte opp med 2456,3 millimeter nedbør i 2016. Det er 109,2 prosent av normalen.

En såle med kunstsnø på Linderudkollen langrennsarena sørget for at det var mulig å gå på ski i Lillomarka. Ellers var det bart og mildt.

Savner du kulda? Da blir ønsket ditt oppfylt snart. Kaldere luftmasser (blå områder) beveger seg sørover i #Norge i løpet av helga pic.twitter.com/GoKz9yTFFA — Meteorologene (@Meteorologene) 30. desember 2016





Spår kjølig start på 2017

Amerikanske meteorologer varsler at en kaldfront vil sette sitt preg på Nord-Amerika, Europa og Asia ved starten på 2017. Årsaken skal være rekordhøye temperaturer i Arktis presser fram kaldere vær lenger sør, melder Bloomberg.com med henvisning til Commodity Weather Croup LCC i Maryland.

Klimaendringene og værfenomenet El Nino har sammen bidratt til å varme opp planeten vår til nye høyder de siste tre årene. Polarisen smelter. I september var omfanget det minste som er målt siden 2007. Forskerne har aldri sett den polare iskappen vokse saktere enn denne vinteren, ifølge Bloomberg.

- Før jul så det mørkt ut og meteorologene lurte på om julenissen måtte bytte inn sleden med et surfbrett, sier Judah Cohen, sjef for sesongvarsler ved Athmospheric and Environmental Research til Bloomberg.

