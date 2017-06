21-åring dømt til seks års fengsel for voldtekt av tre jenter

ANNONSE

Gulating lagmannsrett fant 21-åringen fra Tysvær skyldig i tre voldtekter og ett forsøk. Retten mener at mannen var pågående og ikke aksepterte at de fornærmede ikke ville ha noen frivillig seksuell relasjon til han. Dette skriver Haugesund avis.

To av jentene skal få 120.000 kroner i oppreisning for den belastningen de har vært utsatt for, mens den tredje ble tilkjent 150.000 kroner.

Hun ble ifølge lagmannsretten utsatt for det mest alvorlige overgrepet. Alle tre forklarte i retten at overgrepene hadde ført til store påkjenninger og redusert livskvalitet.