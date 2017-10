23-åring dømt for voldtekt

En 23 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 4,5 års fengsel for å ha voldtatt en kvinne utenfor en pub i byen i fjor.

Mannen hevdet i retten at den seksuelle omgangen var frivillig og at kvinnen anmeldte ham fordi hun angret seg. Retten fant ikke noen grunn til å tro på ham, skriver Stavanger Aftenblad.

Voldtekten fant sted natt til 6. mars i fjor da de to sto utenfor puben for å ta en røyk. Han ble da mer og mer pågående etter å først ha spurt om hun ville bli med ham hjem og fått nei som svar.

I retten forklarte hun at hun bebreidet seg selv for ikke å ha gjort mer motstand. Hun ønsket i utgangspunktet ikke å anmelde saken, men ville glemme det hele for å kunne gå videre. Retten angir dette som en av årsakene til at de ikke tror på tiltaltes forklaring.

«Retten har på denne bakgrunn vondt for å se at fornærmede har noe motiv for å fremkalle uønsket oppmerksomhet om saken ved å utsette tiltalte for uriktig voldtektsanklage», heter det i dommen.

23-åringen, som tidligere har blitt domfelt for blant annet kroppsskade, må også betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.



