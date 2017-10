23-åring tiltalt for mordbrann i Stavanger

Mannen skal startet en brann i et bolighus på Storhaug i Stavanger hvor flere personer lå og sov.

Ifølge tiltalen kunne beboerne i huset «lett ha omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget i tide», skriver Stavanger Aftenblad.

Ingen andre enn siktede selv ble skadd under brannen, som skjedde i september 2015. Han hoppet ut av et vindu og ble senere pågrepet.

I tillegg til brudd på mordbrannparagrafen er 23-åringen tiltalt for grovt skadeverk. Som følge av brannen oppsto det skader for over 1,2 millioner kroner. I tiltalen varsles det at det vil bli lagt ned påstand om erstatning til fornærmede.

Mannen skal ha tent på en stol utenfor en balkongdør, og derfra skal brannen ha spredd seg til husveggen og til andre deler av bygningen.

Ifølge Aftenbladet har tiltalte erkjent de faktiske forholdene i saken, men avisen har ikke fått kontakt med hans forsvarer. (©NTB)

