2,7 millioner har skrevet under et opprop for å få en slutt på det de beskriver som en norsk nedslakting av hval

Det er organisasjonen Avaaz som står bak oppropet mot Norge, landet de beskriver som hvalslakterne nummer 1, men som ifølge dem har flydd under radaren alt for lenge.

Avaaz skriver på sine nettsider at dersom de får et gigantisk globalt opprop kan det være med på å legge press på andre europeiske land slik at de stenger havner og havområder for norske hvalfangstbåter.

Det var etter at Al Jazeera pluss delte oppropet på Facebook med en tilhørende video at folk virkelig begynte å engasjere seg, og signerte oppropet til Avaaz.

Norge har lenge fått kritikk for hvalfangsten, og svært mange organisasjoner verden over fordømmer praksisen.

FÅR KRITIKK: Norge har lenge fått kritikk for hvalfangsten, og flere organisasjoner fordømmer praksisen.

Store lidelser



Blant dem er NOAH som mener det er viktig at folk uttrykker sin mening om uetisk behandling av dyr, og at globale opprop er en viktig del av dette.

- Norge nekter å forholde seg til internasjonale avtaler om vern av hvaler, og det er sterkt kritikkverdig. Stadig flere nordmenn ønsker også at hvalfangsten skal stoppe, og for å avvikle praksisen må også politikerne forstå dette; hensyn til dyr må telle mer enn næringsinteresser, sier veterinær og leder av NOAH, Siri Martinsen.

- Hva er de største argumentene for å være imot hvalfangst?

- Det å få en sprengt granat i kroppen er en død som risikerer store lidelser, og 20 prosent av hvalene lever i flere minutter med den smerten før de dør.

Hun påpeker at internasjonale avtaler om vern av dyr må følges, og hvalene er ikke «norske», men vandrer over store avstander.

- Vi mennesker kan ta hensyn og la være å utnytte andre dyr, og da bør vi ta det hensynet, sier hun.

Fordømmer Norges hvalfangst



Det er kun tre land i verden som driver med hvalfangst. Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC vedtok i 1982 forbud mot kommersiell hvalfangst. Norge reserverte seg mot vedtaket, og gjenopptok kommersiell hvalfangst fra 1993.

AKTIVISTER: Aksjonister fra Greenprace International hang her et banner mot den norske hvalfangsten på fasaden til Utenriksdepartementets bygning i 1993.

Norge har skutt nesten 12.000 vågehval siden da, ifølge en rapport fra 2016. De to siste årene flere dyr enn Island og Japan til sammen.

NOAH har arbeidet mot hvalfangst siden Norge startet opp fangsten igjen.

- Vi arbeider for å øke respekten for dyr i opinionen - og stadig flere er nå imot hvalfangst. Vi arbeider også politisk for at partiene skal ta større hensyn til dyr både på dette og mange andre områder, sier Martinsen.

I et brev datert 3. april 2017, fordømmer en koalisjon av internasjonale organisasjoner Norges hvalfangst.

I brevet står det at jaktsesongen, som startet 1. april, kan koste 999 vågehval.

«90 prosent av vågehvalen som jaktes på av norske hvalfangere er hunner, og nesten alle er gravide, noe som dobler det faktiske dødstallet og som får en alvorlig konsekvens for fremtidige generasjoner av arten» skriver Animal Welfare Institute.

Lever av sjømat



I et intervju med NRK i juni 2016 avviste Statssekretær Ronny Berg (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet kritikken fra biolog Sandra Altherr i ProWildlife. Hun fortalte at hvalfangst er en anakronisme, og at Norge burde avvikle praksisen.

Det var ikke Berg enig i.

– Vi lever av å kunne eksportere sjømat, olje og gass til andre land. For sjømatens del må det være slik at så lenge vi kan høste bærekraftig av en art, skal andre land, med helt andre begrunnelser, ikke kunne hindre oss i dette, sa Berg til NRK.