29-åring anklaget for menneskehandel i Bergen

Som lyn fra klar himmel fikk en ansatt i bankfilialen til DnB på Vestkanten høre en historie som langt fra er hverdagskost for en bankansatt.

Kvinnen fortalte uoppfordret at hun ble utsatt for vold og trusler og at ektemannen presset henne til å selge sex, skriver BA.no.

Banken kontaktet politiet og ektemannen ble arrestert fem måneder etter at de giftet seg.

Nå er en 29 år gammel mann fra Bergen med utenlandsk opprinnelse tiltalt for å ha grovt utnyttet konen, såkalt menneskehandel.

Han er også anklaget for å ha kommet med trusler mot andre unge kvinner - blant andre en kvinne han truet med å spre nakenbilder av dersom hun ikke gjorde som han ba om.

– Betalte strøm og husleie

Over internett skal han ha truet en annen 16 år gammel jente til å gjøre seksuelle handlinger foran webkamera, en forbrytelse som rammes av voldtektsparagrafen.

29-åringen nektet straffskyld for de alvorlige tiltalepunktene da rettssaken mot ham startet i Bergen tingrett mandag.

Han erkjenner imidlertid at han skal ha bidratt til konens prostitusjon, men at dette skjedde i felles forståelse. Pengene de fikk inn brukte de til å betale strøm og husleie.

Det er en meget spesiell sak tingrettsdommer Stian Hordvik og hans to meddommere i Bergen tingrett skal behandle de neste par ukene. Kvinnen kom til Norge i begynnelsen av januar i 2015. Hun hadde møtt mannen i et bryllup noen år tidligere og de hadde hatt hyppig kontakt på nettet.

– Tusenvis av kjærlighetsmeldinger

Mens de var gift og bodde i Bergen skal de ha sendt hverandre tusenvis av tekstmeldinger, mange av dem kjærlighetserklæringer om hvor høyt de elsket hverandre.

I samme periode skal konen ha dratt på turer, blant annet til utlandet og kommet tilbake.

Alle meldingene er lagret og lagt inn i et dataprogram som påtalemyndigheten mandag la frem for retten.

Statsadvokat Elisabeth Deinboll stilte selv en rekke spørsmål hun mener retten må ta stilling til.

Er det virkelig mulig, at hun skriver meldinger om hvor høyt hun elsker mannen og samtidig blir tvunget til å selge sex?

Er det virkelig mulig at hun ble tvunget til dette når hun fysisk kunne dra når som helst?

Eller er det som tiltalte sier at prostitusjonen var et felles anliggende?

Statsadvokat Elisabeth Deinboll har tatt ut den alvorlige tiltalen mot 29-åringen.

Påtalemyndigheten mener selv at de har svaret på spørsmålene ettersom de har tatt ut den alvorlige tiltalen. De mener å kunne bevise at 29-åringen drev et kontrollregime og utnyttet konen på det groveste.

Statsadvokaten vil derfor også ha bevisførsel rundt hvordan han skal ha opptrådt overfor andre jenter på nettet, hans modus - som de mener er å etablere tillit, få oversendt nakenbilder og som han deretter presser ofrene med.

– Har ikke rot i virkeligheten

- Han reagerer serkt på beskyldningene av forholdet. Han mener det ikke har rot i virkeligheten, sa forsvarsadvokat Eirik Nåmdal i sitt innledningsforedrag mandag.

29-åringen erkjenner at han har bidratt til konens prostitusjon, såkalt hallikvirksomhet.

- Det har de vært sammen om. Bevisene vil støtte min klients forklaring. Han har heller ikke drevet med vold og mishandling, sa Nåmdal.

Stengte dørene

På grunn av privatlivets fred valgte retten mandag ettermiddag å stenge dørene for pressen og tilhørere når kvinnen og eks-mannen skal forklare seg for retten de neste to dagene.

Bakgrunnen er at forklaringene skal dreie seg om svært intime detaljer.

