29-åring siktet for trusler i Asker-drapssaken

Søndag 22. januar ble en 31-årig mann funnet drept i et hus i Asker. Fra før er to menn siktet for drapet, tre menn er siktet for grov kroppsskade og i tillegg ble en mann i midten av 20-årene pågrepet og siktet for trusler forrige søndag.

Torsdag ble en ny mann pågrepet i saken. På kvelden ble 29-åringen siktet for trusler i samme sak. Nettavisen kjenner til at mannen skal ha vært på avdødes bolig samme dags som han ble funnet drept. Nettavisen har også fått opplyst at 29-åringen skal ha truet den avdøde 31-åringen på stedet.

Mannen ble funnet drept i dette huset. Etter det Nettavisen kjenner til skal mannen ha blitt slått til døde med en treningsmanual uten vekter.

- Samarbeider med politiet

Lørdag besluttet Oslo tingrett å varetektsfengsle ham i to uker i full isolasjon. Mannen nekter straffskyld.

- Min klient er pågrepet, men er ikke siktet for noe som har med selve dødsfallet å gjøre. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer Erling Mehus til Nettavisen.

- Han er klar på at han ikke har truet noen, men er pågrepet fordi politiet er av en annen oppfatning. Han samarbeider hundre prosent med politiet slik at de kan komme til bunns i saken.

MC-gjengoppgjør

Politiet jobber fortsatt med å undersøke omfanget av trusler 29-åringen, og andre, skal ha kommet med.

- Han er pågrepet for å ha fremsatt trusler mot avdøde. Hvilke kanaler det er skjedd er noe vi etterforsker, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Jens Johannes Andenæs til Nettavisen.

Politiet utelukker ikke at noen av siktelsene kan bli utvidet.

Etter det Nettavisen kjenner til skal den pågrepne mannen være bosatt på Jessheim i Akershus. Den siste registrerte på mannen er i Oslo.

Alle de siktede er tilhørende, eller har en tilknytning, til MC-klubben Rock Machine på Jessheim. Den avdøde mannen har også tidligere hatt tilknytning til klubben.

I forkant av drapet skal det har oppstått en krangel mellom avdøde og personer i Rock Machine.

Nettavisen har tidligere omtalt at mannen skal ha blitt drept i et voldsomt basketak. Den avdøde mannen skal gjentatte ganger ha blitt slått med en treningsmanual uten vekter.