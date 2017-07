300 i antinazi-demonstrasjon i Kristiansand

Søndag formiddag gikk rundt 300 mennesker i tog i Kristiansands hovedgate Markens for å ta avstand fra lørdagens høyreekstreme demonstrasjon i samme by.

«Tverrpolitisk Ungdomsnettverk i Vest-Agder» sto som arrangør for demonstrasjonen, skriver Fædrelandsvennen. Nettverket er en samling av de politiske ungdomspartiene i fylket.

Folk fra blant annet Unge Venstre, Senterungdommen, Sosialistisk Venstreparti og AUF holdt appeller, men det var også folk fra Høyre og Frp der, ifølge avisa.

Politioppbudet begrenset seg til én bil, og det var søkt om tillatelse for demonstrasjonen på forhånd. Lørdag marsjerte 60–70 høyreekstreme i gatene, uten at det var søkt om tillatelse.

– Vi tok kontakt med de andre ungdomspartiene og fant ut av vi var nødt til å gjøre noe. Vi hev oss rundt, og på under 24 timer fikk vi samlet nesten 300, sier Dennis Bjørtvedt Torkildsen i AUF.

En av dem som holdt appell, var Mali Steiro Tronsmoen fra SV. Hun snakket blant annet om Ole Tellefsen som lørdag nektet å flytte seg for de marsjerende nazistene. Han ble lagt i håndjern og bortvist fra sentrum av politiet.

– Politiet må be han om unnskyldning, sier Tronsmoen til NTB.

– Vi aksepterer ikke at disse nazistene skal få ta over våre gater. Jeg reagerte veldig sterkt på at politiet lot det skje. De hadde store styrker på plass og jeg mener de burde stanset den, sier Tronsmoen til TV 2.