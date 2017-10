32-åring mishandlet valp – dømt til fengsel

En 32 år gammel mann er dømt til 21 dagers fengsel for å ha slått, sparket og bitt sin hundevalp og hensatt dachsen i hjelpeløs tilstand slik at den døde.

Mannen møtte i Bergen tingrett onsdag og ga der en uforbeholden tilståelse. Volden dachsvalpen ble utsatt for, skjedde i perioden juni til oktober 2015.

I dommen framgår det at mannen ved flere anledninger slo og/eller sparket den lille dachsen ulike streder på kroppen, og på en måte som var både smertefull og krenkende for hunden.

– Hunden reagerte i flere slike tilfeller med klynking og tilbaketrekking. Ved minst en anledning fikk hunden langvarige smerter i ribbeinsområdet som følge av volden, heter det i siktelsen og som retten fant bevist at mannen hadde gjort seg skyldig i.

Les også: Slik mishandles dyrene (vi advarer mot sterke bilder)

Mannen dømmes også for å ha bitt hunden i snuten, slik at den fikk sår. I tillegg dømmes 32-åringen altså for å ha forlatt valpen alene og uten tilsyn, til tross for at den klynket som følge av volden, samt for flere ganger å ha unnlatt å ta den med til veterinær. Det var mens hunden var etterlatt en hel dag at den døde.

På grunn av den uforbeholdne tilståelsen gjøres fengselsstraffen betinget, men med en prøvetid på to år. Mannen forbys også å ha hund i fem år.

– Retten viser særlig til at det i denne saken er snakk om relativt langvarig grov vold mot, og neglisjering av, samme hundevalp, samt at siktede også har forklart seg om tidligere – og til dels omfattende – svikt i hundehold, skriver retten i dommen.

Mest sett siste uken