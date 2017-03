34-åring trikset med over 1.000 selvangivelser – tjente millioner

ANNONSE

Det kommer fram av tiltalen som statsadvokaten i Oslo har tatt ut mot den 34 år gamle mannen fra Romerike.

Tirsdag startet rettsaken mot mannen i Nedre Romerike tingrett.

Politiadvokat Mathias Emil Hager, som er aktor i saken, opplyste i retten at mannen over en periode på tre år har logget inn på Altinn og ført inn uriktige opplysninger i over 1.000 selvangivelser.

Saken settes direkte i sammenheng med en dom som falt i januar i år hvor en norsk-vietnamesisk kvinne, også kalt «skatterådgiveren», ble dømt til seks års fengsel for å ha hjulpet over 2.000 personer med å snyte skatt for over 200 millioner kroner. Denne virksomheten skal ha pågått siden 2007.

En av disse er mannen som nå står tiltalt for samme virksomhet.

Dommen mot kvinnen er anket og skal opp i lagmannsretten senere i 2017.

Flere mellommenn

Mannen, som har pakistansk bakgrunn, forklarte selv i retten at han for skatteåret 2007 hadde levert sin egen selvangivelse til den norsk-vietnamesiske kvinnen hvor han da fikk påskrevet fiktive fradrag. Mistenker underslag: – Det er avdekket en rekke private uttak over mange år

Senere skal han ha fungert som en mellommann for den norsk-vietnamesiske kvinnen. Blant annet skal han ha fått beskjed om å skaffe 20 nye «kunder» for så å få sin egen selvangivelse fylt ut gratis.

– Politiet mener at tiltalte var hennes kunde i ett år, så en av hennes mellommenn i ett år, for så å starte sin egen virksomhet som han holdt gående i tre år, sier politiadvokat Hager.

– Jeg spurte henne om det var lovlig, men hun sa at det i verste fall kunne ende med at jeg fikk en tilleggsskatt, forklarte den tiltalte mannen foran tingrettsdommer Anja Bech. – Dette kan vi rett og slett ikke gå med på

I årene som fulgte begynte han selv å føre sin egen og andres selvangivelse, også dette ble gjort med beløp som ikke er fradragsberettigede.

Den tiltalte mannen forklarte selv at han hadde en rekke mellommenn som skaffet ham selvangivelsene fra personer de kjente gjennom arbeidsplassen og andre steder.

– Politiet tror at han hadde mellom ti og 15 slike mellommenn. Disse hadde igjen mellommenn under seg. Jeg liker å sammenligne det med et pyramidespill hvor personen på toppen sitter igjen med mest penger, sier politiadvokat Hager til Romerikes Blad.

Tjente opp mot tre millioner

Ifølge tiltalen skal han i 2010, 2011 og 2012 til sammen ha hjulpet så mange som 1.040 skattytere med å føre uriktige opplysninger i selvangivelsen. Blant annet reisefradrag og gaver til religiøse organisasjoner går igjen av flere av selvangivelsene 34-åringen har trikset med.

– Forskjellen på denne saken og den forrige (dommen mot den norsk-vietnamesiske kvinnen red.anm.) er at det er snakk om lavere unndragelse. Da det i den forrige saken var snakk om 200 millioner kroner, dreier det seg nå om unndragelser på cirka 67 millioner kroner, sier politiadvokat Mathias Emil Hager.

– Hvor mye har han selv tjent på dette?

– Skatteetaten mener det er snakk om tre millioner kroner, mens han selv mener det er snakk om en million, sier Hager til RB.

I tillegg til brudd på ligningsloven, står mannen også tiltalt for brudd på merverdiavgiftsloven og bokføringsloven.

I Nedre Romerike tingrett erkjente han tirsdag straffskyld på samtlige tiltalepunkt.

Mannens forsvarer, Hilde Mo, opplyste at hennes klient erkjente forholdene allerede for to år siden, og at saken opprinnelig skulle gå som en tilståelsesdom i juni i fjor.

– Min klient har jo erkjent alt. Spørsmålet i denne saken vil jo blant annet gjelde straffeutmålingen, sier Mo.

– Ble nervøs

Det var så tidlig som i 2014 at mannen ble anmeldt av Skatteetaten. Siden den gang har han vært i fire politiavhør, hvor han i det tredje altså erkjente forholdene.

Han forklarte i retten at han sluttet å føre andres selvangivelse da det ble kjent at den norsk-vietnamesiske kvinnen ble avslørt i 2013.

– Jeg leste om det i Aftenposten. Da ble jeg nervøs. Jeg visste ikke at det var så alvorlig. Jeg visste ikke at jeg kunne bli dømt til fengsel, sier

Da han skjønte at den norsk-vietnamesiske kvinnen var tatt, kastet han sin egen PC.

Politiet har senere tatt beslag i mannens telefon og gått gjennom søkeloggen. Der har han blant annet skrevet «hva er straffen for skattesvindel».

Flere nettverk

Foruten saken mot den norsk-vietnamesiske kvinnen og mot den nå tiltalte mannen fra Romerike, mener politiet at det finnes en rekke lignende miljøer.

– Dette er de to første sakene som er oppe i retten, men flere lignende nettverk rulles nå opp og er under etterforskning, sier politiadvokat Hager.

Ett av disse nettverkene skal ha tilhold på Romerike, mens de andre skal ha tilknytning til Oslo.