37 må gå i Solstad Farstad

Solstad Farstad varslet flere oppsigelser i et møte med de ansatte. Oppsigelsene i landets største offshorerederi er resultat av sammenslåingen tidligere i år.

Sammenslåingen i juni av Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply førte til etableringen av Solstad Farstad, som også er stort i internasjonal målestokk.

Da fusjonen var et faktum opplyste ledelsen også om at den nye organiseringen ville bety en ytterligere slanking av staben, og på et møte med de ansatte torsdag ble det klart at bare 15 ansatte blir igjen i Ålesund, mens sju personer mister jobben ved avdelingen i Fosnavåg, melder NRK.

Viseadministrerende direktør Svein Stakkestad sier reduksjonen er dramatisk og en direkte konsekvens av krisen i oljenæringen.

– Dette er en av de kjipeste dagene jeg har hatt på jobb, og jeg har jobbet i denne bransjen i 30 år, sier han.

Totalt har Solstad Farstad måttet kutte mellom åtti og nitti stillinger globalt siden fusjonen.

