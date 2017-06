ANNONSE

Ifølge Bergens Tidende mener den dømte 43-åringen at drapet ikke skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og at straffen er for lang.

- Han har anket fordi han mener 17 år er i meste laget, blant annet tatt i betraktning at han meldte seg selv etter drapet, sier mannens advokat Brynjulf Risnes til avisen.

Det var 4. februar 2015 at den 39 år gamle seksbarnsmoren ble funnet knivdrept i familiens hjem på Follese på Askøy utenfor Bergen. Den nå drapsdømte ektemannen meldte seg selv for politiet, og tilsto drapet.

Dommen fra Bergen tingrett i mai var i tråd med aktors påstand. I tillegg til fengselsstraffen ble mannen dømt til å betale nesten 3,8 millioner kroner i oppreisning og erstatning til barna.

(©NTB)