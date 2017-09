5 millioner kroner i bot til Uber

Uber har fått en bot på 5 millioner kroner fordelt på to selskaper for brudd på yrkestransportloven.

Ifølge Oslo politidistrikt har transportnettverksselskapet drevet persontransport uten nødvendige løyver. Det norske selskapet Uber Norway og det internasjonale Uber BV har derfor fått et forelegg på 2,5 millioner kroner hver, bekrefter Uber overfor Dagbladet.

- Vi er skuffet, men ikke overrasket. Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket. Ingen er tjent med et så uklart regelverk, sier Ubers sjef i Norge, Carl Edvard Endresen.

Han opplyser at de ikke kommer til å godta forelegget, og dermed ender saken i retten. Dagbladet har ikke lyktes i å få en kommentar fra Oslo politidistrikt onsdag kveld.

Etterforskningen ble utløst av anmeldelsen fra Norges Taxiforbund i desember i fjor.

I juni sendte Uber et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) med flere forslag til endringer i selskapet. Uber håper det skal bli ansett som lovlig i det reviderte taxiregelverket. Ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA, som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport. ESA mener dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.

- I verste fall kan konsekvensen av prosessen bli at Uber må vurdere sin tilstedeværelse i Norge, sa Endresen på en pressekonferanse i juni.

