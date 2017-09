69-åring dømt for gjentatte overgrep mot utviklingshemmet jente i Rogaland

En 69 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt for gjentatte overgrep mot en mindreårig, psykisk utviklingshemmet jente.

Overgrepene startet da jenta bare var 13 år gammel og pågikk over en sjuårsperiode, ifølge dommen fra Jæren tingrett. Mannen er nå dømt til fire år og ni måneders fengsel for å ha utnyttet jentas utviklingshemming til å skaffe seg seksuell omgang og for overgrep mot barn, ifølge Stavanger Aftenblad.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld da saken mot ham startet. Han vedgikk at han har hatt sex med fornærmede, men hevdet i retten at det dreide seg om kun ett samleie og at dette skjedde etter at hun hadde fylt 20 år.

Retten finner det likevel bevist at de to har hatt seksuell omgang flere ganger over en sjuårsperiode.

Tiltalte var nær venn av fornærmedes familie.

«Det tillitsbruddet blir ekstra alvorlig fordi tiltalte allerede før overgrepene begynte visste at fornærmede var svakt mentalt utrustet, og at han ved selvsyn var vitne til at foreldrene ikke klarte å gi henne nok beskyttelse mot overgrep», heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen er tiltalte dømt til å betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning.