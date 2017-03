ANNONSE

Kripos opplyser at det nå er registrert 1.331.568 skytevåpen i politiets sentrale våpenregister, fordelt på 486.256 eiere. Men rundt 70.000 våpen er registrert på avdøde personer, og Forsvaret har registrert 6.439 våpen som tapt i sine registre

– Vi er bekymret for at det er mange ulovlige våpen ute i samfunnet som kan medføre stor risiko for ulykker. Samtidig kan disse våpnene bli brukt til straffbare handlinger, sier politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til NRK.

I tillegg til de registrerte våpnene kommer flere hundre tusen lovlige uregistrerte hagler.

I tre måneder fra og med onsdag kan folk levere inn ulovlige våpen til politiet uten risiko for straff.