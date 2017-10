Advarer mot edderkopp på rømmen: – Hvis den blir sinna og biter, er den særdeles giftig

Ikke ta kontakt med den, sier politiet.

(iFinnark): En edderkoppeier har ringt politiet i Alta fredag. Mannen i 50-årene hadde oppdaget at hans 10 centimeter store edderkopp var sporløst forsvunnet fra boligen.

Politiet har ikke opplysninger om hvilken art det dreier seg om, annet at det er en uvanlig art. Den skal ikke være til å leke med.

– Hvis den blir sinna og biter, er den særdeles giftig, sier politiets operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Svein Erik Jakobsen, til iFinnmark.

Den ble borte i området mellom Elvebakken og Amtmannsnes i Alta. Dersom noen kommer over edderkoppen, barn eller voksne, så ber politiet om at man varsler ifra i stedet for å ta kontakt med den potensielt hissige skapningen.

– Edderkoppen har en verdi. Hvis man finner den og ser at det er liv i krabaten kan man varsle politiet, så skal vi varsle eier, sier Jakobsen.

