Advarer mot Frps ølforslag

ANNONSE

Tirsdag kunne Nettavisen fortelle at flertallet i Fremskrittspartiets programkomité vil åpne for salg av øl i kiosker og på bensinstasjoner.

Forslaget møter imidlertid motstand fra flere hold.

- Dette er nok et forsøk fra Frp på å svekke den ansvarlige alkoholpolitikken som faktisk har bred oppslutning blant folk, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis til Nettavisen.

KRITISK: Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis, rusfeltets samarbeidsorganisasjon, mener Frp undergraver norsk alkoholpolitikk med sitt forslag om å selge øl på bensinstasjoner.

Les også: Frp: Vil selge øl i kiosker og på bensinstasjoner

- Vil øke forbruket



Gerhardsen mener folk i Norge ikke ønsker øl på bensinstasjoner.

- Det er ikke noe folkekrav om at alkohol skal være mest mulig tilgjengelig, tvert i mot har tiltak som vinmonopol, forbud mot alkoholreklame og skjenketider sterk støtte blant folk flest, sier hun.

Hun advarer mot konsekvensene dersom Frp får det som de vil.

- Tilgjengelighet er en av de viktigste faktorene for bruk. Nordmenn drikker mer enn før. Politikere som er opptatt av helse og livskvalitet bør i steden være opptatt av å redusere alkoholbruken framfor økt tilrettelegging for alkoholsalg, sier Gerhardsen, som frykter at flere vil promillekjøre om det åpnes for øl på bensinstasjoner.

- Koblingen mellom bensinstasjoner og alkoholsalg er særlig dårlig fordi det kan øke risikoen for promillekjøring. Vi har allerede 140.000 ruspåvirkede kjøreturer på norske veier hver dag, generalsekretæren.

Frp: - Vil ikke øke forbruket



FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud påpekte overfor Nettavisen at det er urettferdig at dagligvareforretninger kan selge øl med en bensinpumpe utenfor døra, mens bensinstasjoner ikke kan det.

VIL ÅPNE OPP: FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud synes det er urettferdig at ikke bensinstasjoner får selge øl, og tviler på at forbruket vil øke dersom det åpnes for et slikt salg.

- Det vi står oppi nå er et paradoks, hvor man altså tillater at Rema 1000 kan ha en bensinpumpe utenfor sin butikk. Da kan man kjøpe øl og bensin på samme handletur, men med en gang du nærmer deg en bensinstasjon som er mye mindre i kvadratmeter, kan du verken kjøpe øl eller cider, sa Svendsrud.

Gerhardsen sier de gjerne kan støtte Frp i en mer likebehandling.

- Vi ser argumentet om likebehandling, så vi kan gjerne støtte Frp i et forslag om at dersom det er bensinpumper tilknyttet en dagligvarebutikk bør denne ikke få salgsbevilling, sier hun.

Svendsrud tvilte også på at forslaget ville øke alkoholforbruket.

- Jeg har ikke sett noe som tilsier at man har et økt forbruk hvis man har mulighet til å kjøpe det samme sted som man kan kjøpe bensin. Det er jo ikke slik at selv om man tillater øl på bensinstasjoner, så vil folk sette seg ned og drikke den med en gang, sa han.

Ap: - Uaktuelt om vi får bestemme



Heller ikke landets største parti er særlig begeistret over forslaget.

UAKTUELT: Aps helsepolitske talsperson, Torgeir Micaelsen, er helt uenig i å tillate salg av øl på bensinstasjoner.

- Det er jeg helt i mot og er uaktuell politikk hvis vi får bestemme, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, til Nettavisen.

Micaelsen mener norsk alkoholpolitikk er bra slik den er.

- Norsk alkoholpolitikk er blant verdens mest effektive og beskytter derfor i større grad barn og familier mot uvettig alkoholbruk. Derfor bør vi lytte til fagfolk, ikke Frp i alkoholpolitikken, sier han.

Også han mener forbruket av alkohol vil øke med forslaget.

- All norsk og internasjonal forskning viser at forslagene fra Frp vil øke tilgjengeligheten av alkohol og dermed også øke den uvettige bruken av alkohol. Selv om de fleste av oss har et normalt forhold til alkohol, synes jeg vi bør «ta en for laget» og akseptere at alkohol ikke selges overalt fordi vi vet at økt tilgjengelighet fører til mye utrygghet for mange, sier Micaelsen.