Advarer mot lading av mobil og nettbrett på natta: - Kan forårsake dødsbranner

ANNONSE

Oslo brann- og redningsetat går ut med en advarsel til deg som skal lade mobil- og nettbrett: - Vær våken og tilstede når du lader din mobil eller nettbrett!

Frykter dødsbranner med lader



- Det er bare et tidsspørsmål før dette vil føre til alvorlige branner og også ta liv. Folk må skjerpe seg! sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til Nettavisen.

En hendelse etaten fikk melding om i helga understreker budskapet:

Et bilde som ble lagt ut på etatens Facebook-side i helga forteller tydelig hva man kan risikere om man ikke er oppmerksom mens ladingen pågår. Heldigvis gikk det bra denne gangen.

- Skremt over hvor fort det gikk

- I går begynte det å brenne i en mobillader hos oss. Vi er veldig glade for at vi oppdaget det med en gang, slik at det ikke ble storbrann. Laderen var ikke original, men skulle være av god kvalitet. Mannen min så røyken komme opp ved siden av sofaen, og så at laderen hadde tatt fyr og smeltet. Han fikk stoppet branntilløpet før røyken nådde røykvarsleren. Det ble en forferdelig lukt i stua. Jeg er skremt over hvor fort det gikk, iPaden hadde bare vært til lading i en halvtime, skriver kvinnen som lastet opp bildet.

På Facebook-siden er det flere som har tilsvarende opplevelser. En kvinne forteller at sønnen hennes var alene hjemme en ettermiddag da det smalt høyt og luktet svidd. Det var laderen til iPad-maskinen som endte sotete og ødelagt. - Sikringen gikk heldigvis, skriver kvinnen.

Les rådene her: Unngå brann i elektriske apparat

- Nok til å ta liv

Oslo brann- og redningsetat oppfordrer folk til å dele bildet og budskapet.

- Vårt inntrykk er dessverre at dette er noe folk tar for lett på. Og det er særlig viktig å understreke at lading med mobiler og andre duppeditter ikke må skje om natta. Røyken fra en lader alene kan være nok til å ta liv på soverommet, sier Sigurd Folgerø Dalen til Nettavisen.

Fakta: Slik unngår du brann i elektriske apparat

Bruk aldri skøteledning på apparater over 1000 watt.

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal bare brukes mens du er hjemme og ikke mens du sover.

Tøm lofilteret i tørketrommelen etter bruk.

Ikke bruk komfyren når du er full eller trøtt

Ikke bruk PC i senga.

Ikke lad mobilen eller pc'en om natta.

Pass på at panelovner og andre elektriske varmeovner ikke blir tildekt med klær eller at møbler står for nære.

Installer røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr. (Kilde: Sikkerhverdag)

Har du sett denne videoen?