Artikkelen oppdateres.

Det er Stavanger Aftenblad som melder nyheten. Dommen fra Gulating lagmannsrett på 7.000 kroner i bot blir dermed stående.

I begynnelsen av januar ble frisør Merete Hodne dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan (24) adgang til sin frisørsalong på Bryne.

I tingretten i september ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot pluss 5.000 kroner i sakskostnader. I lagmannsretten er boten redusert med 3.000 kroner, og Hodne slipper å betale sakskostnader.

- Min klient er selvsagt skuffet over resultatet, men vi registrerer at lagmannsretten har reduser boten og at den er avsagt med dissens. Dette er jo steg i riktig retning. Vi skal nå bruke kommende tid til å vurdere om dommen skal ankes. Vi kommer tilbake til dette, sa Hodnes advokat Linda Ellefsen Eide til Nettavisen etter avgjørelsen i lagmannsretten.