Det er organisasjonen Senter for Sekulær Integrering (SSI) som har tatt initiativ til en markering ved moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo lørdag, skriver Dagen.

KRITIKK: Imam Nehmat Ali Shah ved Norges største moské, Central Jamaat Ahle-Sunnat på Grønland i Oslo.

Bakgrunnen for kritikken mot moskeen er at imamen, Nehmat Ali Shah, to ganger i 2016 demonstrerte til støtte for Mumtaz Qadri. Quadri hadde blitt henrettet for drapet på guvernøren Salman Taseer, en liberal politiker som var kritisk til blasfemilovene i Pakistan.

Imamen hevdet etterpå overfor Aftenposten at han bare demonstrerte mot at Qadri ble henrettet.

Ifølge Dagen er det første gang det arrangeres en demonstrasjon foran en moské i Norge.

– Vi er opptatt av å skape tilhørighet til liberale verdier og motvirke fremmedgjøring til vestlige samfunn, sier initiativtaker Shakeel Rehman i SSI til den kristne avisen.

Han sier de reagerer vi på holdningene til imamen i Ahl-e Sunnat-moskeen.

– Han er med på å skape radikalisering ved å støtte drapsmenn av påståtte blasfemikere, sier han.

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen har ikke svart på henvendelsene fra Dagen. (©NTB)

