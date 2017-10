Aktor ber om sju års fengsel for antatt hovedmann i asylbrannsak i Hordaland

Aktor ber om henholdsvis seks og sju års fengsel for to polske brødre som er tiltalt for å ha tent på et planlagt asylmottak i Lindås i Hordaland i 2015.

Aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth, har verken DNA-bevis, fingeravtrykk eller håndfaste vitneobservasjoner som peker mot de polske brødrene. skriver Bergens Tidende.

Hotell Lune Huler i Lindås kommune i Nordhordland hadde bare vært godkjent som asylmottak i et drøyt døgn da det brant ned til grunnen natt til 6. desember 2015. Hotellet skulle benyttes som midlertidig mottak for 40 mindreårige asylsøkere.

Det var to personer inne i bygningen da brannen startet, men begge kom seg uskadd ut før hotellet ble fullstendig overtent. Ingen av de to brødrene på 35 og 37 år erkjenner straffskyld.

Statsadvokaten mener 37-åringen bestilte brannen fra sin 35 år gamle bror og en 40 år gammel kamerat fra Polen. Statsadvokaten beskriver den eldre broren som hovedmann.

– Påstanden min er sju år på den eldste broren og seks år for den yngste broren, sier statsadvokat Høgseth.

Hun vil gi et fradrag i straffen for den yngre broren på ett års fengsel. I tillegg krever hun at de betaler en erstatning på 9,6 millioner kroner til forsikringsselskapet. Ifølge aktor var motivet til 37-åringen frykt og rasisme. Han eier en bolig i nærheten av hotellet.

Den 40 år gamle polakken var også tiltalt for å ha tent på to av bygningene til hotellet, men han oppholder seg i Polen, som ikke utleverer egne borgere.

(©NTB)

Mest sett siste uken