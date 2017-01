Aktor: Cappelen navnga Eirik Jensen i januar 2014

ANNONSE

Først etter rundt to måneder i varetekt fortalte Gjermund Cappelen politiet om Eirik Jensen. Det sa aktor Lars Erik Alfheim i sitt innledningsforedrag i rettssaken mot Cappelen og Jensen.

Les også: Eirik Jensen erklærte seg ikke skyldig

Les også: Alt om Jensen/Cappelen-saken

Cappelen begynte med å navngi to andre i nettverket, blant dem mannen som tok sitt eget liv i varetekt 1. juledag 2013.

– Han navngir Eirik Jensen i januar 2014, sa Alfheim da rettssaken mot Jensen og Cappelen startet i Oslo tingrett mandag.

– Cappelen satt på toppen av et kriminelt nettverk han selv hadde skapt. Men han satt ikke alene, sa Alfheim.

Narkotika for 1-2 milliarder

Aktor anslår at Gjermund Cappelen har solgt narkotika for mellom 1 og 2 milliarder kroner.

Aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim under rettsaken, mot Erik Jensen og Gjermund Cappelen i Oslo Tingrett mandag.

Avviser press

Han avviste at Cappelen er blitt utsatt for et utilbørlig press, eller at trusler eller hevnønsker ligger bak det faktum at han snakket Jensen inn i saken.

Påtalemyndigheten har heller ingen holdepunkter for å mene at Cappelen er en lystløgner eller at det er psykiatri inne i bildet, sa Alfheim, som minnet om at det er alvorlig å snakke uskyldige personer inn i straffesaker.

– En slik anklage er i seg selv alvorlig og straffbar, understreket han.

Aktoratet har også lagt opp til full bevisførsel av alle punktene i tiltalen mot Cappelen om innførsel av hasj etter at forsvarerne ifølge Alfheim har forsøkt å så tvil om Cappelen har smuglet så mye som påtalemyndigheten mener.

– Det vil også ha betydning for straffutmålingen om Cappelen hadde en politimann ved sin side som beskyttet nettverket og innførselen, sa han.

Permer

Bak aktor står en rekke røde og blå permer, som retten vil bli godt kjent med i månedene som kommer. En rekke aktører er med i saken, og mange av dem vil vitne, opplyste Alfheim.

I alt skal det være meldt inn 203 vitner i den fem måneder lange rettssaken.

I innledningsforedraget sa Alfheim at Cappelen kun har hatt to vanlige jobber i hele sitt liv, som avisbud og for Statens vegvesen, henholdsvis som 15- og 16-åring.

– Han har aldri betalt skatt som andre, sa statsadvokaten, som også opplyste at Cappelen har tjent store summer gjennom sitt kriminelle virksomhet.

– Bevisførselen vil søke å bevise at han har drevet sin virksomhet sammen med mange, i lang tid, sa han. (©NTB)

Følg NTBs direktedekning av rettsaken her: