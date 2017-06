Aktor vil ha 20 års fengsel for alle de tre tiltalte i Søndre Land-saken

ANNONSE

Det er påstanden til aktor Thorbjørn Klundseter etter at han torsdag ettermiddag holdt sin avslutningsprosedyre i straffesaken mot de tre tiltalte etter drapet på 49-åringen 3. september i fjor.

Han vil ha 20 års fengsel både for den 36 år gamle mannen som er omtalt som hovedmannen, den 44 år gamle sjubarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn.

36-åringen som begikk drapshandlingen, erkjenner straffskyld. Mor og sønn, som ifølge påtalemyndigheten medvirket til drapet, nekter straffskyld.

– Var planlagt

Aktor mener drapet på Bakken var planlagt. Han omtalte den 36 år gamle mannen som utøvende gjerningsmann og mener det er snakk om medvirkning for de to andre tiltalte. Klundseter mener det er bevist at de tiltalte gjorde forberedelser før de hentet Bakken.

– Det må ha vært i forsettet til 36-åringen at Nils Olav Bakken skulle tas av dage da han fylte bensin på kanna. At Bakken ble forsøkt stripset først, indikerer at planen var å brenne ham, sa Klundseter i sin prosedyre ifølge Oppland Arbeiderblad.

Han pekte også på at både mor og sønn var til stede, og at de ga den 36 år gamle hovedmannen positive tilbakemeldinger som styrket hans forsett. Aktor pekte på at de da var i straffansvar også for psykisk medvirkning.

– En ren henrettelse

– Drapet bar preg av en ren henrettelse. I tillegg kommer det at han ble brent levende. Han var bevisst da han ble satt fyr på. Han har følt på en smerte langt utenfor noe vi andre kan forestille oss, sa statsadvokaten i sin avslutningsprosedyre.

Forsvarerne skal holde sine prosedyrer fredag.

