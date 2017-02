Ambulansebil i kollisjon i Oslo – to skadd

ANNONSE

Det opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkeli i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det vi vet så langt, er at det er to biler som har kollidert. Den ene er en lederbil for ambulanse, og den andre er en personbil. Under kollisjonen kjørte personbilen på en fotgjenger, sier han.

Føreren av personbilen har lettere skader, mens fotgjengeren er moderat skadd. Førerne av ambulansebilen er ikke skadd, og det var heller ikke pasienter i bilen.

– Fotgjengeren blir behandlet i ambulanse nå og blir sendt videre til Ullevål sykehus. Det er også en del materielle skader på kjøretøyene, sier Stokkeli.

Politiet vet foreløpig ikke hva som har forårsaket kollisjonen, men opplyser at de snakker med vitner på stedet. Ifølge VG skjedde ulykken i krysset Hausmanns gate/Trondheimsveien, og bilder fra stedet tyder på at ambulansebilen har store skader i front, mens personbilen tilsynelatende ble truffet i siden.

Lederbilen for ambulansen var på vei til Konows Gate der det var melding om røykutvikling i en enebolig ved 18.15-tiden fredag. Tilsynelatende fikk det ikke store følger for personene i eneboligen.

– En person har fått i seg noe røyk. Blir sjekket av helsepersonell, skriver politiet i Oslo på Twitter.

På grunn av ulykken blir det omkjøring for bussene, melder Ruter ifølge NRK.

