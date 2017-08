Analytiker synes offensiv Støre tidvis var uhøflig

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville framstå som tydelig og offensiv i partilederdebatten i Arendal, men bikket tidvis til å virke uhøflig, mener valganalytiker.

– Støre ønsker nok å motvirke en nedadgående trend for Arbeiderpartiet, og fått råd om å være tydelig. Jeg synes det fungerer bra, men han balanserer på en knivsegg. Noen ganger vippet han over og virket litt uhøflig, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til NTB.

Han utroper likevel Støre til vinneren av valgkampens første partilederdebatt, som gikk av stabelen under Arendalsuka mandag kveld. Men han vant ikke på knockout, men tok seieren med knapp margin. Statsminister Erna Solberg (H) tar en sterk andreplass, ifølge Marthinsen.

Solberg famlet

– Solberg famlet litt i starten og fikk ikke formuleringene til å sitte helt. Men det tok seg opp for henne etter hvert. Paradoksalt nok synes jeg hun var svakest på skatt, et saksområde Høyre har eierskap til, og best i debatten om arbeid, hvilket normalt er Aps hjemmebane, sier Marthinsen.

Nettopp fordi den første timen av partilederdebatten i stor grad handlet om de store og nær sagt altomfattende temaene skatt og arbeid, gir det seg selv at det var de to store partiene på hver sin side av sentrum som dominerte i debatten.

Med noen unntak, framsto de lederne for de andre, mindre partiene litt usynlige, mener Marthinsen.

Vedum glimtet til

– Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum glimtet til med sitt gode humør og en kommentar om bompenger, men ble stående litt i skyggen til Støre. For Siv Jensens del var det litt det samme. Hun hadde en god runde om eiendomsskatt, men det var Solberg som dominerte, sier Marthinsen.

Venstre-leder Trine Skei Grande leverte relativt svakt og måtte forsvare seg mot flere angrep, mener han. Likevel var ingen av partilederne noen utpreget taper mandag kveld.

– Dette er partiledere som er så drevne at ingen av dem faller totalt igjennom, men med ni debattanter er det noen som kommer litt i skyggen, sier valganalytikeren. (©NTB)