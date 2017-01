Anders Behring Breivik gjorde nazihilsen i håp om at noen skulle slå ham ned

ANNONSE

SKIEN (Nettavisen): I 2015 tok massedrapsmannen ut søksmål mot staten, fordi han mente han ble utsatt for umenneskelig behandling i fengselet, og at han ble isolert.

I fjor vant han frem i Oslo tingrett på punktet om umenneskelig behandling, men staten ble frikjent for brudd på ytringsfriheten, altså mente retten at den omfattende kontrollen av hans kommunikasjon med omverdenen ikke er ulovlig.

Formelt startet rettssaken mandag, med en befaring i Ila fengsel, men tirsdag var den første rettsdagen som var åpen for allmennheten. Noe av det første som skjedde da Breivik kom inn i gymsalen i Skien fengsel, hvor saken går, var at terroristen gjorde en nazihilsen, noe han fikk kjeft og tilsnakk om av lagdommer Øystein Hermansen.

KOMMENTAR: En hyllest til rettsvesenet

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (selveste regjeringsadvokaten).

Vil ha oppmerksomhet

Breivik gjorde også en nazihilsen i begynnelsen av rettssaken da Oslo tingrett behandlet søksmålet. I samtaler med fengselsbetjenter har Breivik innrømmet at han gjorde det for å få mer oppmerksomhet i media.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted refererte fra en rapport på Breivik om temaet:

- Hilsenen ble gjort for å skape oppmerksomhet i media. Ønsket var å provosere noen til å komme frem og slå til meg. På den måten ville det skape enda mer oppmerksomhet.

Les også: - Breivik tapte på det viktigste punktet

I samtaler med fengselsbetjentene fikk terroristen spørsmål om hva han tenkte om at noe enda verre kunne skje. At noen kunne komme til å skyte ham.

- Det ville vært kjipt for meg som menneske, men bra for mitt ettermæle. Det jeg gjorde er grusomme handlinger, men det var en nødvendig handling, skal terroristen ha sagt, ifølge Sejersted.

Les også: Verden måper av Breiviks fengselsklage

I sluttinnlegget til massemorderen kommer det frem at hans psykiske helse vil bli tema i retten. Storrvik mener blant annet at Skien fengsel har brutt menneskerettighetene ved ikke å behandle hans "mentale sårbarhet".

Høsten 2015 gjorde Nettavisen det kjent at han også truet med å sultestreike seg til døde.

(artikkelen fortsetter under)

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.





Breivik-advokat: - Komplisert spørsmål

- Vil du si at din klient er mentalt sårbar når han gjør nazihilsener og sier at han ønsker å bli slått ned på grunn av dette?

- Jeg ønsker ikke å gi en kortversjon av et så veldig komplisert spørsmål. Men jeg vil komme inn på temaet i mitt innledende foredrag onsdag, sier Storrvik til Nettavisen.

Det kom også frem i retten at Breivik var ivrig etter å beklage sin nazihilsen som han gjorde i tingretten. Han begrunnet stuntet med at han trengte "å spille en rolle". Og han trengte å fremstå som en trygg og sterk leder.

øystein storrvik

- Han er en høyreekstrem fundamentalist fortsatt, og det må han behandles som, sa Sejersted i sitt innledningsforedrag.

- Personen som sitter her i dag, mener vi er den samme som satte seg i bilen 22. juli 2011.

Les også: Breivik har stressless og PlayStation på cellen

19. mars 2016 snakket Breivik med rettsbetjenter om sin egen taktikk i media. I samtalen, som regjeringsadvokat Sejersted refererte fra, kom det frem at Breivik snakket om at han måtte han en balansegang mellom å holde mediene interessert i ham, slik at han ikke skulle bli glemt, og å ikke gi for mye, slik at mediene går lei.

(artikkelen fortsetter under)





Langsiktig plan

I den forrige rettssaken, i tingretten, kom han med negative uttalelser, og ironisering om at han så for mye Paradise Hotell og at han måtte spise så mye Fjordland, fordi han antok at det ville skape overskrifter.

Storrvik har tidligere uttalt at han er villig til å føre saken helt frem til menneskerettighetsdomstolen i Strasborug.

- Målet er å nå frem med de kravene vi har, når vi frem i lagmannsretten så har vi ikke noe i mot det, men vi har lagt en langsiktig plan for saken, fordi vi anser at det vil være nyttig å få dette vurdert fra utlandet, sier Storrvik til Nettavisen.

- Men nå konsentrer jeg meg om saken i lagmannsretten.

Anders Behring Breivik (t.v.) hilser på regjeringsadvokat Fredrik Sejersted før ankesaken.

Staten legger ikke skjul på at saken er veldig viktig for dem.

- Den er viktig fordi staten er dømt for brudd på menneskerettighetene, rundt soningsforholdene, til det som er Norges mest vanskelige, mest ressurskrevende og farlige fange, sier Sejersted på spørsmål fra Nettavisen.

- Vi har prøvd å lage rettferdige, men strenge og humane soningsforhold, så er man dømt for strid med menneskerettighetene. Det er viktig for staten å få motbevist det.