ANNONSE

29. juli skal nazigrupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen marsjere og holde taler i Fredrikstad under parolen «Knus homolobbyen».

Det har vekket sterke reaksjoner, og blant annet Anders Johansen fra Fredrikstad har nå startet sin egen oppfordring på Twitter, etter at det er opprettet en motdemonstrasjon via Facebook.

Jeg donerer en kroner per meter nazistene vandrer til Skeiv Ungdom. Håper mange andre kaster seg på. — Anders Johansen (@andersjoha) May 23, 2017

Flere vil donere til Skeiv Ungdom



-Politiet setter opp en innlagt rute i Fredrikstad der marsjen skal gå, så da er det bare å måle opp total avstand via Google, og det blir altså summen jeg skal donere til Skeiv Ungdom, forteller Johansen til Nettavisen torsdag.

Twitter-meldingen har fått mye oppmerksomhet, og Johansen har fått en rekke henvendelser av folk som vil gjøre det samme.

- Det er veldig gøy at det nå renner inn med meldinger og telefoner fra folk som ønsker å gjøre det samme, sier han.

Det har blitt opprettet en egen Facebook-gruppe for motdemonstrasjonen som skal holdes samme dag som nazistene marsjerer, og Johansen påpeker at det bør bli en rolig dag for politiet.

Les også: Rasist ville vite hvor det «kristne IS» er. Fikk lekse så det smalt på internett

Skal bli en folkefest



- Vi ønsker at arrangementet vårt skal bli en folkefest, hvor vi feirer livet, sier Johansen.

Gruppa har så langt nærmere 1700 medlemmer og over 4000 er interessert, men han håper de blir mange, mange flere under arrangementet.

«Planen til de sinte nazistene er at de skal trampe rundt i tog og holde appeller midt i Fredrikstads hjerte på Stortorget. Det er lov å være skuffa, frustrert og forbanna over politiets vedtak, men vi må forsøke å rette energien mot gjennomføringen av en massiv motmarkering. En markering i mangfoldets og kjærlighetens tegn som gjør nazistenes markering til en liten parentes. Så inviter, del og spre arrangementet som aldri før!», står det på Facebook-gruppa.