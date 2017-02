Angelicas far vil trolig forklare seg for retten

ANNONSE

Jentas mor er tiltalt for grov omsorgssvikt etter at Angelica Heggelund døde av avmagring i en hytte på Beitostølen. Straffesaken, som kommer opp for Valdres tingrett 24. april, vil i hovedsak dreie seg om perioden fra Camilla Heggelund og datteren flyttet til Beitostølen høsten 2015 til Angelica døde, ifølge Budstikka.

Jentas far blir trolig et av de første vitnene under rettssaken. Han kan først og fremst kaste lys over perioden fra jenta ble født til bruddet med moren.

- Som avdødes far har han rett til å være til stede, og han vil få avgi forklaring om det han kjenner til, sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Aktoratet har kalt inn snaut 50 vitner. Morens forsvarer, advokat Aasmund Sandland, har stevnet rundt 20 vitner.

Moren mener datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av mobbing ved flere skoler i Bærum. Hun ble sjokkert da hun ble orientert om tiltalen mot henne, har Sandland uttalt tidligere. Overfor NTB har forsvareren karakterisert tiltalen som "en kvalifisert skivebom".

LES også: - 13-åringen gjemte seg på do i friminuttene

OG her: Politiet opprettholder siktelsen mot 13-åringens mor