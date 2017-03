Anniken Hauglie slår alarm om sex-trakassering: - Ikke greit å tafse på kvinner

ANNONSE

- Det er svært alvorlig at et økende antall opplever seksuell trakassering på jobben, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til Nettavisen.

Ifølge en fersk FAFO-rapport blir nemlig én av fem ansatte i hotell- og restaurantbransjen og helse- og omsorgssektoren sex-trakassert på jobb.

- Få trollet til å sprekke



Nå slår arbeidsministeren alarm, og advarer mot konsekvensene.

- Som FAFOs undersøkelse viser, fører trakasseringen til mistrivsel på jobben for dem som rammes. Noen får psykiske plager. Derfor er det så viktig at arbeidsgiverne er seg sitt ansvar bevisst, sier Hauglie.

Hun understreker at arbeidsgiveres ansvar heller ikke forsvinner på jobbfest, som på julebord eller sommerfest.

- Forebygging må høyere på agendaen. Vi må ha mer åpenhet og tørre å snakke om at det skjer. For å få trollet til å sprekke, må det frem i lyset, sier hun.

Hauglie viser til at lovverket veldig tydelig slår fast at seksuell trakassering er forbudt i Norge. Dette slår både arbeidsmiljøloven og likestillingsloven fast.

- All form for trakassering er fullstendig uakseptabelt, understreker hun.

Fakta: Arbeidsministerens råd ved sex-trakassering

1. Ikke nøl med å si fra til arbeidsgiver. Det aller viktigste er å ikke bite trakasseringen i deg. Skal vi få bukt med problemet er det avgjørende at de som utsettes for trakasseringen varsler. Du og virksomheten bør ha nulltoleranse mot seksuell trakassering. 2. Vit at arbeidsgiver ifølge likestillingsloven har plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Også arbeidsmiljøloven stiller klare krav til arbeidsgiverne. Arbeidsmiljøet skal sikre ansattes både fysiske og psykiske helse og velferd. Forebygging kan for eksempel dreie seg om å utarbeide retningslinjer eller holdningskampanjer som skal hindre at trakassering skjer. 3. Som arbeidstaker har du plikt til å varsle arbeidsgiver eller verneombudet og/eller tillitsvalgte dersom du blir kjent med at det skjer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven slår også fast at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. 4. Du skal vite at dersom arbeidsgiver mottar en klage, er arbeidsgiver pliktig til å utrede hva som har skjedd og ta saken på alvor. Hvis en ansatt har gått over grensen skal arbeidsgiver reagere ut fra alvorlighetsgraden. Det kan være alt fra muntlig og skriftlig advarsel, til å gi vedkommende sparken. 5. Som arbeidstaker som varsler i samsvar med loven skal du vite at du er omfattet av forbudet mot gjengjeldelse ved varsling. 6. Om arbeidsgiver ikke følger virksomhetens rutine, eller unnlater å behandle saken seriøst, kan man melde fra til Arbeidstilsynet. 7. Hvis det er lederen din som trakasserer, bør du varsle verneombudet og tillitsvalgte. I tilfeller med alvorlig maktmisbruk bør du vurdere å anmelde saken til politiet. Det er domstolene som håndhever saker om seksuell trakassering.

- Må få slutt på at enkelte menn

Både menn og kvinner blir trakassert, men det er en klar overvekt av kvinner, og da særlig yngre kvinner.

- Vi må få en slutt på at enkelte menn tror det er greit å tafse på kvinner. Alle har rett til å være trygge på jobben, sier Hauglie.

Hun påpeker at arbeidsgiverne ikke må tro at det ikke finnes seksuell trakassering hos dem, selv om det ikke meldes fra om.

- Noen kvier seg for å si fra, kanskje fordi de frykter konsekvensene blir for store, eller fordi de tror at det ikke nytter å si fra, sier Hauglie.

Arbeidsmisteren mener også at skolene og foreldrene må ta en del av jobben, og lære de unge om trakassering og hvor grensene går.

- Uakseptabelt



FAFO-rapporten, som er utført på oppdrag fra LO blant Fagforbundet og Fellesforbundets medlemmer, ble presentert på kvinnedagen 8. mars.

UAKSEPTABELT: - At 20 prosent av de ansatte opplever seksuell trakassering på jobb, er selvfølgelig altfor mange og fullstendig uakseptabelt, mener LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik.

- Jeg er ikke overrasket over omfanget, for det er på nivå med tilsvarende undersøkelser i andre land, som Sverige. Men at 20 prosent av de ansatte opplever seksuell trakassering på jobb, er selvfølgelig altfor mange og fullstendig uakseptabelt, sa LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Totalt svarte 19 prosent at de har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene. Andelen var noe høyere i hotell og restaurant, med 21 prosent, mot 18 prosent i helse og omsorg.

Menn er i mindretall i undersøkelsesutvalget, men i begge sektorer oppgir 12 prosent av mennene at de har opplevd seksuell trakassering. Tilsvarende andelen blant kvinner er 23 prosent i Fellesforbundet og 19 prosent i Fagforbundet.