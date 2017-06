Antibiotikaresistente E.coli-bakterier funnet i importert mat

ANNONSE

– Dette er første gang denne varianten av kolistinresistens med mcr-1-genet påvises i Norge. Dette genet kan potensielt bli overført til andre bakterier, sier seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet.

Bakteriene er funnet i scampi importert fra Bangladesh og i hundemat importert fra Storbritannia. Selv om de to funnene i seg selv ikke vurderes som alarmerende, understreker Sunde at det bekrefter at også i Norge er vi sårbare for introduksjon av resistente bakterier gjennom eksempelvis import av matvarer og personer som reiser.

Kolistin benyttes til behandling av infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker. I motsetning til mange andre land, brukes ikke kolistin til å forebygge og behandle infeksjoner hos produksjonsdyr eller i matproduksjon i Norge eller i Sverige.

Veterinærinstituttet mener imidlertid at det høye kolistinforbruket på dyr utenfor Norge og Sverige trolig har bidratt til global spredning av og overlevelsen til bakterier som inneholder mcr-1-genet. Det er ikke påvist bakterier med mcr-1 fra dyr eller matvarer produsert her i landet.

– Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika. Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.

Veterinærinstituttet minner om at god hygiene ved tillaging av mat er det viktigste tiltaket for å hindre smitte fra mat til mennesker.

