Ap-byråd: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

Det at det rødgrønne byrådet i Oslo har sagt nei å gi kommunal støtte til det private barnehageselskapet Espira, har satt sinnene i kok på borgerlig side.

- Jeg synes det er fanatisk av byrådet å være så kraftig motstander av folk som ønsker å etablere barnehager i Oslo. Det hører ingen sted hjemme, sa stortingsrepresentant og nestleder i Oslo Høyre, Kristin Vinje, til Nettavisen mandag.

Også bystyrepolitiker Guri Melby (V) kritiserte byrådets nei til private barnehager, og påpekte at behovet for nye plasser er stort.

- Kortere køer med oss



Men nå slår den ansvarlige byråden tilbake mot kritikken.

- Jeg synes de skal være litt forsiktige i ordbruken, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Nettavisen.

- Det var tross alt Høyre og Venstre som sørget for at det ble et forbud mot å bygge kommunale barnehager. Det var også de som reduserte utbyggingstakten for barnehager til kun å gjelde de som har rett til barnehageplass, og ikke alle som ønsker plass, påpeker Tellevik Dahl.

Hun reagerer derfor på påstandene fra de borgerlige partiene om at de skaper lengre barnehagekøer ved avslaget til de private barnehagene.

- Da vi kom i byråd fordoblet vi kapasiteten fra cirka 1500 til 3000 nye plasser i perioden. Så når de påstår at køen blir lengre med vår politikk enn deres, så sliter de litt med regnestykket sitt, mener byråden.

- Vi sier ja til private



Tellevik Dahl sier det er «interessant at Høyre og Venstre roper så høyt».

- Høyre foreslo å bygge 800 færre barnehageplasser enn oss i sitt budsjett for 2017-2020. Så at de sier at vi øker barnehagekøene, faller på sin egen urimelighet. Det samme gjelder Venstre som reduserte barnehagebudsjettet med nesten 23 millioner kroner, sier hun.

STRIDENS KJERNE: Her i de to første etasjene i boligprosjektet Nybyen på Økern Oslo skal en av barnehagene ligge som byrådet i Oslo ikke vil gi driftstilskudd til. Kommunen krever imidlertid at barnehagen skal bygges før boligene kan overtas.

Hun påpeker dessuten at det er feil at de sier nei til alle private aktører.

- Vi sier faktisk ja til private barnehager, men vi ønsker ikke kommersielle barnehager. Vi ønsker også at den kommunale andelen av barnehager i Oslo totalt sett skal øke, sier Tellevik Dahl.

I dag er 6 av 10 barnehager i Oslo private, og anslaget fra byråden er at det vil være en 50/50-fordeling i 2019.

- Ved økt andel kan vi i større grad sikre kapasiteten og styre byens barnehagepolitikk, sier hun.

- Vi vil drive dem selv

Som Nettavisen skrev søndag, har Espira fått nei på sine søknader om kommunal støtte til å drive to nye barnehager på Økern og Grünerløkka.

- Konsekvensen er at småbarnsforeldre risikerer å ikke få barnehageplass til barna sine, sa Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, til Nettavisen.

Han la mye av skylden på Arbeiderpartiet, som har gitt partiet Rødt så mye makt i barnehagepolitikken. Rødt havnet etter valget i 2015 i en vippeposisjon, og i avtalen med byrådet fikk de gjennom at ingen nye barnehager i Oslo skal driftes av private, kommersielle aktører.

Tellevik Dahl sier hun står fast ved avslaget til Espira.

- Vi ønsker at kommunen skal dekke behovet selv i dette området, og hvis Espira velger å drive uten offentlig tilskudd, så er vi klare å gå inn i de prosjektene umiddelbart slik at det ikke blir forsinkelser, fastslår hun.

- Espira påpeker at kommunen fikk tilbud om å drive barnehagene, men at dere ikke svarte og at de derfor inngikk avtalen med utbygger?

- Det er riktig at vår avdeling fikk en henvendelse om hvorvidt det var interessant for kommunen å gå inn, men på det tidspunktet jobbet vi med å undersøke det juridiske i avtalene med Rødt. Vi ba dem derfor om å avvente avtaler med private aktører, så det er de selv om har tatt risikoen ved å inngå en avtale før de har fått endelig svar fra oss, sier byråden.



FORNØYD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er fornøyd med at de har satt en stopper for nye, kommersielle barnehager i Oslo.

Moxnes: - De putter i egen lomme



Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er godt fornøyd med avslaget til Espira, men avviser at de er mot alt som er privat.

- Vi har ikke noe imot private, og har ingen allergi mot det. Vi er veldig for ideelle private, som Kanvasbarnehagen. Men det vi ikke vil ha mer av, det er kommersielle barnehager. Det er de som tar penger som er bevilget til barnehagedrift, og putter det i egen lomme, sier Moxnes til Nettavisen.

Han viser til Benn Eidissen og Rolf Tore Andersen som eksempler på barnehageeiere som har tatt ut flere millioner kroner fra barnehagedrift.

- Mange innbyggere reagerer med rette på at våre skattepenger bevilget til barnehagedrift forsvinner ut i privat profitt. Det er det vi ikke ønsker i Oslo, og derfor sier vi nei til flere kommersielle barnehager, sier han.

Moxnes mener deres ønske for barnehagene, ikke er noe annerledes enn forbudet mot å ta ut utbytte i skolen.

- Høyre mener det skal være forbudt å ta utbytte fra skoler, fordi hver krone skal gå til elevenes beste. Så jeg kan ikke skjønne at vi skal behandle barnehagebarn annerledes. Dette er skattepenger som er bevilget til barnas beste, og ikke ment for å berike noen kommersielle investorer, påpeker han.

- Samme for hele landet

Også Moxnes viser til at Rødt og byrådet sørger for en dobling i antall nye barnehageplasser som bygges i forhold til det de borgerlige la opp til.

- Det var full stans i barnehageutbyggingen under de borgerlige, men nå er det full gass, sier han, og legger enda større ambisjoner på bordet:

- Nå har naive politikere i mange år sittet og sett på at rike investorer henter ut penger fra barnehager. Nå vil vi inn på Stortinget for å få det samme forbudet for utbytte fra barnehager som for skoler, sier Moxnes.