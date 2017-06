Ap-byråd om «barnehagekrigen»: - Jeg synes ministeren bør ligge lavt

ANNONSE

Søndag gikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hardt ut mot det rødgrønne Oslo-byrådets nei til private barnehager.

- Jeg synes det er et veldig rigid standpunkt. Planlagte barnehager har ikke fått starte opp, og så har Oslo kommune bare dratt ut kontakten, sa Røe Isaksen til Nettavisen.

KAMPANJE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Oslo-byrådet fører en kampanje mot private barnehager.

Uttalelsen får byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), til å slå tilbake. Hun mener statsråden bommer med sin kritikk.

- Han har åpenbart sterke meninger om lokalpolitikken i Oslo, men jeg synes det er litt rart at han nå kritiserer oss feilaktig, sier Tellevik Dahl.

- Vi bygger ut mer



Tellevik Dahl mener statsråden bør trå varsomt når han nå kritiserer det rødgrønne byrådet.

- Vi bygger flere barnehageplasser enn Høyre gjorde. Høyre ga Oslo 1100 flere barnehageplasser de siste fire årene da de styrte, mens vi vil gi Oslo 3000 flere plasser innen utgangen av 2019. Og det tror jeg Oslos foreldre er glade for, at vi har en annen barnehagepolitikk enn Høyre, sier Oslo-byråden, og understreker:

- Færre måneder med ventetid og kortere reisetid blir resultatet av vår politikk. Derfor synes jeg ministeren bør ligge lavt, fordi Høyre i Oslo prioriterer ikke barnehager, hevder hun.

Røe Isaksen mener imidlertid at Tellevik Dahl driver en kampanje mot private barnehager, og viste til saken som Nettavisen har omtalt tidligere, der to private barnehager har fått nei til kommunal støtte fra byrådet.

- Det er en del av kampanjen som kjøres mot private barnehager, og som igjen skaper en usikkerhet for foreldrene som har barna i private barnehager, sa han i intervjuet søndag.

- Har godkjent private



Tellevik Dahl avviser imidlertid at de driver en kampanje.



- Det er jo ikke riktig. For noen uker siden inngikk vi en historisk samarbeidsavtale med Private Barnehagers Landsforbund med felles mål for barnehagene i Oslo og likere kvalitet, og jeg tror ikke de ville inngått en avtale med et byråd som driver en kampanje mot private barnehager, sier Tellevik Dahl.

Hun viser dessuten til at hun senest i forrige uke godkjente en privat barnehage på Ullern.

- Jeg har faktisk godkjent flere private barnehager enn jeg har avslått, så han avslører sitt lave kunnskapsnivå om det vi gjør i Oslo, sier hun.

Byråden påpeker at de behandler alle søknader seriøst.

- Men vi ønsker uansett å øke andelen offentlige barnehager, for det er der vår barnehagepolitikk kan gjennomføres fullt ut, sier hun.

- Må øke kunnskapen



- Tar du deg nær av kritikken fra statsråden?

- Nei, det viktige for foreldrene i Oslo er at det bygges flere plasser enn da Høyre styrte. Kunnskapsministeren må øke sitt kunnskapsnivå og i stedet gi oss bedre statlige rammer knyttet til kompetanse og kvalitet, uavhengig av hvilke barnehager barna går i, sier Tellevik Dahl.

Hun hevder at Røe Isaksen ikke tillater dem å stille de samme kvalitetskravene til private barnehager som offentlige barnehager.

- Det synes jeg er rart, sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

Røe Isaksen viser også til at foreldreundersøkelser underbygger hans påstander, om at private barnehager ofte scorer bedre enn offentlige.

- Vi har veldig gode barnehager i Norge, men det er marginale forskjeller. Vi kan si at de er omtrent like gode, sier Tellevik Dahl.

- To områder skiller oss

Det er likevel to områder der private barnehager er bedre, ifølge henne.

- Det er to områder de private scorer bedre enn kommunale, og det er ikke overraskende. Det ene er på mat, der de private tar flere hundre kroner mer i kostpenger. Det andre punktet som skiller oss fra de private, er det fysiske miljøet. Vedlikeholdsetterslepet Høyre-byrådet etterlot seg i barnehagene er enormt. Jeg skjønner godt at de private scorer bedre på det, og det prøver vi å gjøre noe med nå, sier Tellevik Dahl, og legger til:

- Statsråden blander seg inn i en enkeltkommune. Hva mener han om barnehagepolitikken i Stavanger, Tromsø og Årdal? Og hvis han er så opptatt av lokalpolitikken i Oslo, hva mener statsråden om at hans eget parti innførte forbud mot offentlige barnehager? spør hun.

