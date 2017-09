Ap legger kabal for å unngå ny kjønnskrangel

Anniken Huitfeldt kan bli leder i helse- og omsorgskomiteen. Slik håper Ap å unngå tilløp til ny kjønnskrangel dersom Espen Barth Eide overtar utenrikskomiteen.

Som det største opposisjonspartiet på Stortinget har Arbeiderpartiet en uskreven rett til å lede den viktige utenriks- og forsvarskomiteen. Tidligere utenriksminister, forsvarsminister og nyvalgt stortingsrepresentant Espen Barth Eide nevnes av mange som svært aktuell til jobben.

Men samtidig skal Anniken Huitfeldt ifølge flere medier ha gitt beskjed om at hun ønsker å fortsette som leder av utenriks- og forsvarskomiteen.

Partiledelsen og valgkomiteen må i så fall finne en annen sentral posisjon for Huitfeldt i det nye Stortinget.

Espen Barth Eide er aktuell som ny leder av utenrikskomiteen.

Sentral posisjon

Huitfeldt nevnes nå av mange i Ap som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen. Det vil være en såpass framskutt posisjon at det kan demme opp for eventuelle nye runder med støy på linje med utbruddene i sosiale medier da nestleder Trond Giske ble satt inn som finanspolitisk talsperson, selv om Marianne Marthinsen ønsket å fortsette.

I kraft av å lede Aps kvinnenettverk, og som tidligere kulturminister, barne- og likestillingsminister og arbeidsminister, står Huitfeldt langt framme i køen når Arbeiderpartiet skal bekle ledervervet i tre av de to tolv fagkomiteene på Stortinget.

Verken Huitfeldt eller Eide har ønsket å kommentere saken, men viser til partiets valgkomité. Den vil, etter det NTB får opplyst, legge fram sin innstilling tirsdag til uken.

Marthinsen-ønske

NTB er også kjent med at Marianne Marthinsen er ønsket som fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen, som ansees å bli en av de viktigere for Ap den kommende stortingsperioden.

Venstre ønsker sterkt å lede denne komiteen, men det blir neppe endelig avklart før de parlamentariske lederne møtes for å fordele komiteene mandag.

Marthinsen skal ha blitt så skuffet over ikke å få fortsette som finanspolitisk talsperson at hun skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ønsker seg noen framtredende rolle på Stortinget de neste fire årene. Flere i Ap gir nå uttrykk for håp om at hun likevel lar seg overtale når skuffelsen legger seg.

Ap-nestleder Trond Giske.

– Hun er en av våre dyktigste politikere. Hvis hun ønsker det, får hun en sentral rolle også fremover, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK i helgen.

Kontrollkomiteen

I henhold til sedvane på Stortinget vil Ap i utgangspunktet kunne kreve å få lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men når Ap bare skal ha tre komitéledere i det nye Stortinget, mot fire i det forrige, antydes det at partiet kan tenkes å forsøke å få komitélederen i en av de andre fagkomiteene i stedet, muligens transportkomiteen eller justiskomiteen.

Det forutsetter i så fall at et av de andre opposisjonspartiene ønsker å bekle ledervervet i den framtredende, men til tider arbeidskrevende kontroll- og konstitusjonskomiteen, som for øvrig er den eneste på Stortinget der opposisjonen er i flertall.

I komitékabalen som skal legges for fire nye år, er normalen at posisjonen leder finanskomiteen. I forrige periode var det KrFs Hans Olav Syversen som hadde den jobben. Han ble ikke gjenvalgt, og det ventes at Høyre nå vil gjøre krav på komitélederen i finanskomiteen.

Det forventes også at Høyre vil insistere på å få lederen i arbeids- og sosialkomiteen. Dermed ligger det ikke an til at verken nestleder Giske eller nestleder Hadia Tajik blir komitéledere. Dersom Høyre får lederen i arbeids- og sosialkomiteen, gjenstår det i så fall en komitéleder for det største regjeringspartiet.

