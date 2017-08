Arbeiderpartiet vil bruke én milliard kroner til å bygge såkalte protonsentre for strålebehandling i Oslo og Bergen dersom de vinner valget.

Valgløftet kommer helt i innspurten av valgkampen, dagen etter at kreftsyke og deres støttespillere demonstrerte for bedre behandling utenfor Stortinget.

Protonterapi er regnet blant de fremste behandlingsmetodene innen stråleterapi og har vært utredet i Norge siden 2010. Men etableringen av slike sentre har latt vente på seg.

– Vi vil at pasienter skal få tilgang til denne type behandling i Norge og vil starte byggingen av dette i Bergen og Oslo. For pasientene betyr det en mer skånsom behandling og et bedre liv etter kreften, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

