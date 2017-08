Ap-nedtur i bastionene Hedmark og Oppland

Arbeiderpartiet faller kraftig på to ferske målinger i de tradisjonelle Ap-bastionene Hedmark og Oppland.

På målingene som InFact har gjort for VG , får Ap 35,1 prosents oppslutning i Oppland og 37,5 i Hedmark. Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.

Dersom dette blir valgresultatet 11. september, vil det være det svakeste valget for partiet i disse fylkene siden 1945. Ifølge VG viser nye målinger at partileder Jonas Gahr Støre nå kan komme til å lede Arbeiderpartiet til partiets dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år. Ap endte riktignok opp med skarve 24,3 prosent i 2001, men da satt partiet i regjering.

Så sent som tirsdag kveld viste en partimåling i Dagens Næringsliv nedslående resultater for Støre og partifellene. Partiet faller hele 3,3 prosentpoeng og ender opp med magre 27 prosents oppslutning. Den siste uken viser hele fire målinger at partiet ikke klarer å krabbe over 30-prosentgrensen. På snittet av målingene ligger partiet på 28,9 prosent, ifølge valgforsker Bernt Aardal.

– Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok. Vi har ikke klart å få ut budskapet vårt tydelig nok til velgerne, og vi trenger en sterk mobilisering de tre neste ukene for å hente tilbake velgerne våre som har satt seg på gjerdet. Vi står støtt på strategien vi har lagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

