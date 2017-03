ANNONSE

Seks måneder før stortingsvalget har de rødgrønne et klart flertall i Aftenpostens meningsmåling. SV er like over sperregrensen, Venstre rett under.

Senterpartiet er målingens store vinner , med en oppslutning på hele 10,7 prosent – en fremgang på 1,6 prosentpoeng. Dette er det klart beste resultatet for Sp siden Respons startet å gjøre målinger for Aftenposten i 2006.

Frp faller 2 prosentpoeng og får en oppslutning på bare 11,4 prosent – det svakeste resultatet for partiet i Aftenpostens målinger på to år. Arbeiderpartiet går ned 2,8 prosentpoeng til 32 prosent.

SV får 4,6 prosent (+0,3) og Venstre får 3,7 prosent (-0,1).

Høyre holder seg nokså stabilt på 24,8 prosent (+0,4). Kristelig Folkeparti får 5,4 prosent (+0,8) og MDG og Rødt får henholdsvis 3,5 og 2,8 prosent, en fremgang på 1,2 og 0,8 prosentpoeng.

De fire borgerlige partiene får i denne målingen 79 mandater på Stortinget, mot 87 mandater til de rødgrønne partiene. I tillegg får MDG ett mandat og Rødt to mandater.

Feilmarginen på målingen, som er gjennomført fra mandag til onsdag denne uken, er mellom 2 og 3 prosentpoeng.

