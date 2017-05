Ap slår tilbake: - Frp ønsker å vri fokus bort fra sine svake resultater

ANNONSE

Tirsdag advarte Frp-ledelsen mot en Arbeiderparti-ledet regjering.

- Vi vet at Arbeiderpartiet, sannsynligvis sammen med SV og Miljøpartiet De Grønne, vil liberalisere innvandringspolitikken, sa Frp-nestleder og vikarierende innvandringsminister Per Sandberg til Nettavisen tirsdag.

- Realiteten er at Arbeiderpartiet vil reversere politikken på en rekke områder hvor det går strålende i dag, understreket Sandberg.

VRIR SEG UNNA: Aps stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås mener Frp vrir seg unna for å unngå og snakke om sine saker der de har mislyktes.

Ap: - Vrir fokus bort



Nå slår Arbeiderpartiet tilbake mot kritikken fra Fremskrittspartiet, som skal ha landsmøte på Gardermoen til helga.

- Frp ønsker åpenbart å vri fokus bort fra sin egen politikk og de svake resultatene etter fire år med Frp og Høyre i regjering, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap) til Nettavisen.

Lauvås mener Frp med dette forsøker å skjule sine dårlige saker.

- De vil ikke snakke om den høye ledigheten, at flere står utenfor arbeidslivet og at de har svekket vanlige folks rettigheter på jobb, sier han, og påpeker samtidig:

- For ikke å snakke om at Frp har satt rekord i bompenger og avgifter for folk flest for å finansiere skattekuttene til landets rikeste, sier Lauvås.

MDG: - Sandberg har rett



Miljøpartiet De Grønne sier seg imidlertid enig i påstanden fra Sandberg, om at det vil bli en liberalisering av innvandringspolitikken dersom de får regjeringsmakt.

- I motsetning til Frp, som baser sin innvandringspolitikk på frykt og forskjellsbehandling, vil Miljøpartiet De Grønne stå opp for asylretten og menneskerettigheter, og vi har tro på flyktningers ressurser, sier Una Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, til Nettavisen, og legger til:

HAR RETT: MDGs talsperson, Une Aina Bastholm, sier Per Sandberg har rett i at det blir en liberalisering av innvandringspolitikken dersom de får regjeringsmakt.

- Så ja, Sandberg har rett i at flyktningpolitikken blir mer human om vi får bestemme, men også mer ansvarlig. Integrering og inkludering vil ha høyt fokus hos oss, sier Bastholm.

- Frp har mislyktes

Hun sier de ønsker en asylpolitikk som er forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, og at vi må hjelpe både her hjemme og internasjonalt.

- Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, sier Bastholm, før hun angriper Frps politikk:

- Vi som politikere har et ansvar for å legge til rette for god integrering. Det er et punkt hvor Frp har mislyktes, fordi de setter inn støtet for seint og holder folk ventende på mottak, sier hun.

Bastholm understreker viktigheten av god integrering, bedre helsehjelp tidligere og en tilpasset språkopplæring for alle som er nye i landet.

- Arbeidsgivere må se styrken i en mangfoldig stab, og tørre å satse på utenlandsk kompetanse, sier MDGs talskvinne.

