Ap vil gi elever skolemat, men foreldre må betale

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Arbeiderpartiets programkomité vil at alle norske skolebarn skal få mat og frukt på skolen.

- Vi mener at det neste store folkehelseløftet i Norge, noe som vil være veldig helsefremmende for barn og unge, er at alle barn får glede av å sitte sammen og spise et enkelt brødmåltid, eller noe annet kommunen klarer å etablere, på skoler over hele landet, sier Aps helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, til Nettavisen.

- Spleiselag med foreldre

Skolemat har vært diskutert mye også tidligere, og det har vært en kampsak for SV, Aps mulige regjeringspartner etter valget. For ett år siden sa imidlertid regjeringspartiene med støtte fra Venstre og KrF, nei til et forslag fra SV-leder Audun Lysbakken om å utrede gratis skolemat.

- Mange skoler over hele landet har allerede etablert ulike varianter av skolemat, og erfaringen fra de kommunene er at det både er bra for helsa til unge, men ikke minst for læringsmiljøet og det sosiale miljøet på skolen, påpeker Micaelsen.

Fakta: Dette ønsker Ap:

* Innføre daglig fysisk aktivitet i skolen.

* Gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.

* Tilby alle barn et enkelt skole måltid hver dag gjennom et spleiselag mellom staten, kommuner og foreldre.

* Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

* Innføre gratis fastlege frem til fylte 18 år

- Men hvem skal betale for dette måltidet?

- Vi foreslår at det gjøres gjennom et spleiselag hvor foreldre, skole, kommune og staten spleiser på opprettelsen av det. Så vi går ikke til valg på varm kylling og fancy lunsjer betalt av statskassa alene, sier han, og legger til:

- Dette skal bli et bra, men nøkternt tilbud som mange kommuner allerede har klart å etablere på egenhånd, sier Micaelsen.

- Tenker dere da en 50-50-deling med foreldrene?

- Det har vi ikke tatt stilling til. Det vil uansett være slik at dette skal tilpasses det som er mulig på den enkelte skole. Noen har kantine, andre har det ikke, og noen kan samarbeide med frivillige - og andre kan organisere enkel brødmat. Så hvem som skal betale hva, må vi nesten komme tilbake til, sier han.

- Kan ikke love når



Micaelsen sier det også er uklart når et slik skolemåltid kan være på plass.

- Vi går til valg på dette i neste stortingsperiode. Når det kan være på plass kan jeg ikke love i dag, men vårt mål er at dette kan bli et nytt stort løft for helsefremmende arbeid i Norge, sier han til Nettavisen.

I tillegg til skolemat foreslår Aps programkomité at det skal tilbys frukt til elever på ungdomsskolen.

- Fram til for bare noen få år siden, hadde vi et tilbud i Norge om at elever på ungdomsskolen fikk frukt hver dag. I likhet med det vi på Stortinget og mange private bedrifter har, er det den samme begrunnelsen om hvorfor man hadde det på skolene. Men det tok Høyre/Frp-regjeringen vekk, og vi har foreslått å gjeninnføre det i våre alternative budsjetter, sier Micaelsen.

Frp-politiker: - Jeg er forundret



Fremskrittspartiet mener det er foreldrenes ansvar å gi barna mat.

- Mange skoler tilbyr i dag skolemåltid til elevene. Frp støtter dette og mener det må være opp til den enkelte skole å tilby skolemåltid til sine elever. Frp mener at det er foreldrenes ansvar å sørge for at barna får i seg sunn og god mat i løpet av skoledagen, enten med niste hjemmefra eller gjennom abonnementsordning av skolemåltid i regi av skolen de går på, sier stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp).

Thorsen sier hun er forundret over Aps fruktforslag.

- Når det gjelder skolefrukt til ungdomsskoleelever er jeg noe forundret over hvorfor Ap ikke ser behovet for å gi dette gratis til alle elever i grunnskolen. Frp er for dagens abonnementsordning på melk og frukt som kan benyttes av elevene på alle skoletrinn, sier hun.

- Gratis fastlege til 18 år



Arbeiderpartiet ønsker også å gjøre fastlege gratis til man er 18 år.

- Det høres kanskje litt voldsomt ut, men dette er et veldig effektivt og ganske rimelig forslag som som vil føre til at flere unge oppsøker fastlegen sin raskere enn i dag, sier Ap-politikeren.

I tillegg foreslår programkomiteen daglig fysisk aktivitet på skolen.

Arbeiderpartiets landsmøte på Youngstorget i Oslo, varer fram til søndag. Partiprogrammet vil bli stemt over lørdag ettermiddag.

Nettavisen følger landsmøtet.





