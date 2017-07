Ap vurderer eksklusjon etter Listhaug-hets

Ap-politiker søker permisjon fra politiske verv. Risikerer å bli ekskludert.

OSLO (Nettavisen): Hets av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på Facebook får Ap til å true lokalpolitiker med eksklusjon.

- Vi tar avstand fra hans uttalelser. Det er ikke forenlig med det vi som parti mener. Vi har gitt ham skriftlig advarsel for lignende uttalelser tidligere. Vi tar til etterretning at han søker permisjon fra politiske verv. I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak – herunder eksklusjon.

Slik svarer partisekretær Kjersti Stenseng Nettavisen etter at bystyrepolitiker Gjermund O. Bjørndahl fra Arendal i en Facebook-kommentar kaller statsråd Sylvi Listhaug «rasismens fyrtårn» og «Norges svar på Goebbels».

Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap, tar sterk avstand fra hetsen av Sylvi Listhaug.

Bjørndahl er mannen som tidligere i sommer karakteriserte Frp-statsråden som «rasistkjerring».

Torsdag var han ute og hetset Listhaug igjen. Listhaug var denne uken tilbake i jobb etter mammapermisjon og tok i et utspill blant annet til orde for å sende migranter som flykter over Middelhavet tilbake.

Da Listhaug ble oppmerksom på Bjørndahls kommentarer, svarte hun selv slik på Facebook:

- Ap-politiker og lærer som tidligere kalte meg "jævla rasistkjerring" er igang igjen. Er det dette lavmålet vi kan forvente fremover av Arbeiderpartiet i valgkampen? spør hun.

Nå tar altså Ap-ledelsen sterk avstand fra lokalpolitikerens uttalelser.

