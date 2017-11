App: Tulleoppringing får nordmenn til å ringe politiet

Har du blitt oppringt fra 39221536?

De siste dagene har mange tusen nordmenn blitt oppringt på mobilen og fått forskjellige merkelige beskjeder. Alt fra at bilen er krasjet, anklager om hasjrøyking til anklager om seksuelle lyder, noe som har skapt både bekymring og irritasjon hos de som mottar samtalen.

Denne uken gikk politiet i Agder ut på Twitter og sa de ikke har tid til å håndtere sakene de har fått på sitt bord, og at det hele er snakk om en tulleapp.

- TULLEAPP: Mange er oppringt fra tlf nr 39221536 hvor en stemme i andre enden kommer med påstander. Dette er en app som «tulleringer», skriver Agder-politiet og fortsetter:

- Det er ingen mennesker i andre enden, men et opptak. Det er flere versjoner av det som spilles av. Politiet kan ikke prioritere dette.

Det dreier seg om innspilte lydfiler, som sendes via appen. Den som har lastet ned appen sender så disse til et valgt telefonnummer.

En av «samtalene» går på anklager om at det lukter hasj fra mottakers leilighet, en annen at det kommer sex-lyder fra hjemmet til den som svarer og en tredje at noen sniker på «ringers» internett.

Det er ingen mennesker i andre enden men et opptak. Det er flere versjoner av det som spilles av. Politiet kan ikke prioritere dette. https://t.co/Ic6SGgQrRl — Politiet i Agder (@politiagder) 1. november 2017

Det finnes flere lignende slike humor-apper, som ut fra diverse kommentarfelt virker å kun være morsomt for de som bruker den – ikke mottaker.

I og med at alt er en innspilling – om så med innlagte pauser for å tillate svar – er det altså ingen i andre enden.

De aller fleste har fått «telefonoppringning» fra 39221536, selv om dette altså ikke er et ekte telefonnummer. Andre opplyser at det er skjult nummer de har svart på.

På nettsiden til opplysningen 180 er nummeret søkt opp et par tusen ganger de siste døgnene, og er også rapportert flere av gangene. Der har nummeret fått fargekode rød, som står for «svindel».

Appen skal være ufarlig med tanke på svindel, men oppleves svært irriterende. Med andre ord er det bare å legge på.

