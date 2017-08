Arbeidere jobbet svart på Jonas Gahr Støres brygge

Jonas Gahr Støre mener det ikke ble formidlet informasjon til ham om at mye av arbeidet på bryggen ble gjort svart.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk oppgradert bryggen på landstedet sitt i Kilsund, ble mye av jobben gjort uten skatt eller moms, skriver Finansavisen.

«Min avtalepartner var Olaf Halvorsen. Hvordan han organiserte arbeidet var hans ansvar,» skriver Støre i en epost til Finansavisen.

Støre og Halvorsen, som er yrkesfisker, gjorde opp arbeidet med faktura og moms. Men Halvorsen hadde to arbeidere med seg, og seg i mellom gjorde de opp som gjenytelser og vennetjenester.

Støre sier at det ikke ble formidlet informasjon til ham om dette, og understreker at han har betalt for et avtalt oppdrag til avtalt pris.

Halvorsen sier han ikke var klar over at bytte av profesjonelle tjenester er skatte- og momspliktig. Videre forklarer Halvorsen at de to arbeiderne, som var ansatt i entreprenørfirmaet Roland AS i Arendal, hjalp ham som en gjenytelse for ting han har hjulpet dem med privat. Det ble også brukt en leker og annet utstyr som tilhørte samme selskap, også det sier Halvorsen han fikk bruke som en gjenytelse.

Eieren av selskapet, Trygve Bjørn Roland, ble derimot svært irritert da han fikk vite om utstyrsbruken og måten Halvorsen hadde gjort opp med arbeiderne. I et brev til Støre beskriver han arbeidet med bryggen som «ureglementert».

Dette er ikke første gang media skriver om Ap-politikeres bruk av svart arbeidskraft. I 2015 skrev Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum et blogginnlegg om at Ap-lederne har brukt svart dagmamma, private skoler og privat helse.

Nettavisen har også omtalt da Støre høstet kritikk for å ha brukt polske håndverkere til å male huset sitt i Oslo.

Nettavisen har tatt kontakt med Arbeiderpartiet for en kommentar, og venter på tilbakemelding.

