Arbeiderpartiet i strid om AAP-ordning

ANNONSE

I Arbeiderpartiets utkast til nytt partiprogram har programkomiteen lagt inn et forslag om å endre AAP-ordningen for unge, fra fire til to år.

Dette vil gjelde for personer født etter 1990. Partiet ønsker også å innføre en jobbgaranti for de som ikke lenger har krav på AAP. Totalt mottar 143.000 nordmenn arbeidsavklaringspenger i dag.

Forslaget skaper nå strid innad i Arbeiderpartiet, kun få dager før partiet samles til landsmøte i Oslo, melder VG.

Nestleder Hadia Tajik, partiledelsen og sentralstyret står bak forslaget, mens alle Aps medlemmer av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget kritiserer forslaget for å være for «høyreorientert», skriver avisen.

KRITISK: Dag Terje Andersen (Ap) mener forslaget om kutt i AAP-ordningen er høyreorientert.

– Det vi er redd for med å sette grensen ved to år, så risikerer vi at det er mange som ville ha prøvd å holde seg i jobb, ender opp som trygdet. Eller de ender på kommunens sosialhjelpsbudsjett, eller aller verst, de som ender utenfor alle ordninger. Vi mener at to år er et altfor kort løp. Det er riktig at mange venter for lenge på tilbud om jobb, men da må gjøre noe med det i stedet, og ikke ta ytelsen fra folk, sier Dag Terje Andersen, tidligere arbeids- og sosialminister.

LES MER: Jonas Gahr Støre: - Dypt urimelig at noen med min økonomi får skattekutt

- Jobbgaranti i andre enden



Hadia Tajik mener derimot at forslaget vil føre til at flere unge mennesker kommer seg ut i jobb.

Tajik er uenig i kritikken om at forslaget er høyreorientert, og understreker at forslaget innebærer en jobbgaranti, samtidig som det skal innføres gode unntaksordninger for de som trenger mer enn to år.

– Dette er en del av en større aktivitetsreform for unge og uføre. Vi har ingen tid å miste. I dag går mange av dem på AAP i flere år. Noen av dem kommer seg ikke ut av det igjen. Andre havner på uføretrygd. Vi vil kutte det ned til to år for de født etter 1990 og senere, selvsagt med gode unntaksordninger, og vi gjør det fordi det i den andre enden er en jobbgaranti. På den måten gjør vi en kombinasjon av å stille krav og ha forventninger, men også stille opp, sier Tajik til VG.

LES OGSÅ: Støre om KrF/SV-samarbeid: - Det valget tar jeg ikke nå

- Prioritert feil



To dager før landsmøtet møtte en kampklar leder Jonas Gahr Støre presse-Norge for å fortelle om partiets politikk og visjoner de kommende fire årene.

Han mener sittende regjering, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet (Frp), har prioritert feil.

- Om lag to tredjedeler av kuttene denne regjeringen har gjennomført ønsker vi å ta tilbake så fellesskapet kan disponere de inntil 15 milliarder kronene, sa Støre til Nettavisen.

Les hele intervjuet med Ap-lederen her.