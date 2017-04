Arbeiderpartiet vil la deg søke anonymt i skattelistene

ANNONSE

Dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakt etter stortingsvalget til høsten, vil de gjøre skattelistene mer tilgjengelige igjen.

Slik det er nå får alle som blir søkt på et varsel om hvem som har søkt. Det var dagens regjering som innførte denne endringen i 2013, og antall søk i skattelistene falt drastisk.

- Det vil ikke lenger være varsel om hvem som har søkt på en person, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, om endringen som Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for i helga.

- Færre vil snike seg unna



Arbeiderpartiet vil at man fremdeles skal logge seg på Skatteetatens sider for å søke.

- Arbeiderpartiet innførte krav om pålogging i Skatteetaten, for at folk skulle kunne søke i skattelistene sist vi satt i regjering. Dette skal fortsatt gjelde, sier Marthinsen.

Hun mener det er viktig å gjøre skattelistene mer tilgjengelige for folk.

- Åpenhet om skattelistene kan ha en demokratisk verdi. Åpne lister bidrar til debatt om hvordan skattesystemet fungerer og hvordan fordelingseffekten av ulik innretning av skattesystemet slår ut, sier hun.

Fakta: Skattelistene

Stortinget besluttet i 2013 at det skal logges hvem som søker i skattelistene. Det betyr at du får vite hvem som har søkt på deg i skattelistene. Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene er det en egen fane hvor du får statistikk over hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt. Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen. Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene. Du kan se på likningsopplysninger for til inntil 500 personer per måned. (Kilde: Skatteetaten)

Marthinsen tror endringen vil føre til at færre jukser med skatten.

- Da regjeringen strammet inn falt antall søk med 90 prosent. Fagfolk fra Statistisk Sentralbyrå og Norges Handelshøyskole, mener åpne lister fører til at færre sniker seg unna. Når det blir vanskeligere å jukse og flere betaler den skatten de skal, så betyr det at det store flertallet som ikke jukser slipper å betale for de som gjør det, sier hun.

«For at skattesystemet skal fungere, må det ha legitimitet. Skattebelastningen skal være rettferdig, og folk skal oppleve at de får noe igjen for skattepengene sine. Viljen til å betale riktig skatt er større dersom en vet at alle andre også gjør det. Det bør derfor være åpenhet, innsynsmuligheter og de mokratisk debatt om skatt og kapitalflyt», står det i Arbeiderpartiets partiprogram.

Frp: - Bør spørre naboen selv

Fremskrittspartiet liker Aps endring svært dårlig.

- Inntekt og formue er en privatsak. Hva du betaler i skatt, bør primært være en sak mellom Skatteetaten og deg. Jeg skjønner at det kan være av interesse å vite hva maktpersoner tjener, men det vil fortsatt media lett kunne publisere, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

PRIVATSAK: Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) mener hva folk betaler i skatt er en privatsak, og liker derfor Aps åpning av listene dårlig.

Han mener det rett og slett er trist at det kan gå mot en liberalisering igjen.



- Slik dette utviklet seg, spesielt etter at internett fikk bred utbredelse, førte til at skattelistene ble arena for snoking, tabloid moro, offentlig gapestokk og bygget opp under kikkermentaliteten, sier Steffensen, og påpeker:

- Det var nærmest en oppfordring om at folk skulle klikke seg inn for å sjekke ut hva alle tjener, og det er trist at Ap nå vil gjeninnføre dette. Hvis folk er interessert i hva naboen tjener, så bør de spørre naboen selv, sier han.

- Fungerer etter hensikten

Steffensen sier Frp er svært godt fornøyd med at folk blir varslet om at noen har søkt på deg.

- Det ført til at det nå er kun 2 millioner søk i skattelistene mot 16-17 millioner søk årlig de siste årene. Det er opplagt at dette har en sammenheng. Folk er redd for at naboen skal finne ut at de har søkt ham opp i skattelistene. Erfaringen viser at ordningen fungerer etter hensikten og at personvernet er styrket, sier han.

Han understreker at en av utfordringene med åpne skattelister, er at de ikke viser helheten til skatteyteren på grunn av alle fradragene.

