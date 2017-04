KRITIKK: Partiledelsen får kritikk av grasrota for at programutkastet er for uklart. Her forteller nestleder Hadia Tajik og partileder Jonas Gahr Støre om programforslaget i februar.

Arbeiderpartiets lokallag kritiserer ledelsen for «tåkeprat»

Økt bruk av ord som «utrede», «belyse» og «vurdere» fører til uklarhet, mener Kai Lennert Johansen i Levanger Arbeiderparti.