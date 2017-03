Arbeidsminister Anniken Hauglie stemte mot å utrede sykelønnsordningen

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): På Høyres landsmøte var det flere kontroversielle forslag om politikk for å endre dagens sykelønnsordning. Den gir rett til full lønn i minst ett år ved sykdom.

Noen av forslagene var at Høyre skulle ha som politikk å redusere sykelønnen med 20 prosent de første 16 sykedagene, med skjerming av kronikere. I tillegg var det forslag om å senke sykelønnen fra 100 til 80 prosent.

Stemte mot utredning

- Jeg er veldig glad for at landsmøtet så klart stemte ned alle forslag om å stramme inn sykelønnsordningen. Det er uklokt og jeg er glad for at landsmøtet besluttet at vi ikke skulle gjøre det, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til Nettavisen.

Forslaget om å utrede modeller for kutt i sykelønnen ble også nedstemt. Det ble likevel vedtatt at det skulle settes ned et utvalg som skal vurdere dagens sykelønnsordning, noe arbeidsministeren stemte mot.

- Jeg stemte mot å nedsette et utvalg, jeg stemte også mot alle innstramningsforslagene, men et utvalg mener jeg er uproblematisk, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til Nettavisen.

- Hvorfor stemmer du mot hvis du mener det er uproblematisk med et utvalg?

- Jeg mener det ikke var nødvendig med et utvalg som skal se på sykelønnsordningen. Landsmøtet har også vedtatt andre forenklinger i trygdesystemet, men jeg lever godt med vedtaket som kom, og uansett vil ikke det utvalget få noe mandat til å gjøre innstramninger i sykelønnsordningen.

Høie: - Urettferdig

Helseminister Bent Høie (H) engasjerte seg også i sykelønnsdebatten. Fra talerstolen ga han klart uttrykk for sin motstand.

- Jeg mener vi skal beholde dagens sykelønnsordning og argumenterte mot karensdager og kutt i sykelønnen de første dagene. Dette er rett og slett fordi det vil ramme veldig mange som må være hjemme fra arbeid når de er syke, for eksempel dem som jobber i helsetjenesten og barnehagene, sier helseminister Bent Høie til Nettavisen.

- Heldigvis fikk jeg landsmøtet med på det. Jeg mener det sosialt ville slått feil ut, og det ville vært urettferdig for dem som må holde seg hjemme når de er syke.

Helseministeren mener det i første rekke er langtidssykefraværet som er den største utfordringen.

- Det er heller ikke korttidsfraværet som er et problem i Norge, det er langtidsfraværet. Da må vi heller sørge for at dem som er i ferd med å gå ut av arbeidslivet som en følge av sykdom får bedre hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet.

- Sykefraværet er for høyt

Hauglie gir støtte til Høie, men mener sykefraværet i Norge må ned.

- Man bør ha en debatt om fravær og ikke minst årsaken til fraværet og hva man skal gjøre for å få fraværet ned. Noen av forslagene ville også hatt veldig uheldig effekt og har vært forsøkt i andre land hvor det har ført til mer fravær.

- Nå er det ikke korttidsfraværet som er det største problemet, det er langtidsfraværet. Karensdager har blant annet vært forsøkt i Sverige med negativt resultat. Sykefraværet er for høyt i dag, det er det ingen tvil om.

