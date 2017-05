Arfan Bhatti varetektsfengsles i fire uker, anker på stedet

ANNONSE

Bhatti ble pågrepet sent onsdag 16. mai for brudd på våpenloven. Fengslingsmøtet ble holdt torsdag i Oslo tingrett.

John Christian Eldens forsvarerkollega Bernt Heiberg representerte Bhatti under fengslingsmøtet. Her begjærte Bhatti seg løslatt. Fengslingsmøtet var delvis lukket, da partene skulle gå gjennom dokumenter verken pressen eller Bhatti selv får innsyn i.

– Han forklarer at han ikke har noe med denne hendelsen å gjøre i det hele tatt. Så langt har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier Heiberg til NTB etter rettsmøtet.

Lukkede dører

Han vil ikke kommentere hva som er årsaken til at politiet kobler Bhatti til våpenfunnet som ble gjort lørdag.

– Slik påtalemyndigheten ser det er det begrunnet i dokumenter som per nå er klausulert både for klienten og pressen. Det var det vi forhandlet om bak lukkede dører og derfor er det ikke riktig av meg å kommentere det, forklarer advokaten.

Han vil heller ikke kommentere Bhattis relasjon til de pågrepne. Heiberg gjentar Bhattis syn om at pågripelsen er politisk begrunnet, og viser til at han mener han ikke har noen tilknytning til våpenfunnet.

Vil ikke avgi DNA

Bhatti har i forbindelse med pågripelsen nektet å la seg «signalere», det vil si avgi fingeravtrykk, DNA og la seg fotografere. Slik informasjon har han avgitt tidligere, påpeker Heiberg.

– Han ser på det som et forhold som ikke kan begrunnes ut fra politiets konkrete behov. Han vil benytte seg av sin rett til at tingretten skal vurdere skjellig grunn til mistanke for at man skal signalere en person, sier Heiberg, som for øvrig mener politiets ønske om å innhente slik informasjon ikke er begrunnet i etterforskningen av våpensaken.

En annen varetektsfengslet

I forkant av fengslingsmøtet sa politiadvokat Anne Cathrine Aga til NTB at de startet etterforskningen av saken lørdag og at en annen allerede er varetektsfengslet i saken.

– Lørdag ble det gjort et våpenfunn i Oslo. Vi har etterforsket saken, og funn i saken gjør at vi mistenker Arfan Bhatti for å ha noe med dette å gjøre.

