Arne Hjeltnes fikk fartsbot på 8300 kroner

Kjørte i 75 km/t i 50-sone. - Han er glad for å ha være ferdig med saken, sier advokat Vegard Aaløkken til Nettavisen.

I mai ble det kjent at TV-kjendis og Høyre-politiker Arne Hjeltnes hadde tråkket for hardt på gasspedalen etter en «Gutta på tur»-innspilling.

Hendelsen skjedde på E6 i Nord-Aurdal 4. mai klokken 11.35 hvor politiet fersket kjendisen med lasermåler.

Måleren viste 75 km/t i det som først var antatt å være en midlertidig 30-sone. Hjeltnes mistet lappen og saken ble opprinnelig berammet i Asker og Bærum tingrett 8. juni i år.

Fikk ny saksbehandling

Men TV-kjendisen klaget på avgjørelsen. Vanligvis er fartsgrensen 80 km/t på strekningen, men på grunn av veiarbeider har det vært varierende midliertidige fartsgrenser.

Etter en ny vurdering kom politiet frem til at Statens vegvesens vedtaket om midlertidig 30-sone ikke var gyldig. Dermed fikk TV-kjendisen delvis medhold i klagen.

Politiet behandlet derfor saken på nytt, og som om at det varmidlertidig 50-sone på den aktuelle strekningen.

Stiv bot

Hjeltnes fikk dermed en bot på 8300 kroner for å ha kjørt 75 km/t i 50-sone. TV-kjendisen godtar boten og slipper rettssak. Han fikk også «lappen» tilbake.

- Han har vedtatt forelegget da det viste seg ikke å være et gyldig vedtak om 30-sone på strekningen. Da politiet ble gjort kjent med dette gjorde de om den opprinnelige avgjørelsen, sier TV-kjendisens advokat Vegard Aaløkken til Nettavisen.

- Han er også fornøyd med å ha fått førerkortet tilbake, selv om han i utgangspunktet aldri skulle ha mistet det.

Hjeltnes har vært uten førerkort i cirka tre måneder. Det skal være første gang Hjeltnes blir ilagt en reaksjon fra politiet for fartsovertredelse.

- Vi har ikke tenkt på om det skal søkes erstatning for at han mistet førerkortet. Nå er han bare glad for å være ferdig med saken, sier Aaløkken.

Politiadvokat Joachim Sopp Onsrud i Innlandet politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen lørdag.

