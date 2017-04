ANNONSE

– Alle beboerne ved mottaket er evakuert og gjort rede for, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om brannen, at det var observert åpne flammer og kraftig røykutvikling, klokka 21.15 mandag kveld. Alle nødetatene har rykket ut til stedet.

Det var fortsatt fort tidlig å si hva som var årsaken til brannen og hvilket omfang den hadde.

– Det var et mottak for asylsøkere under 18 år, av begge kjønn. Vi vet ikke akkurat hvor mange som bor der, sier Eriksen.

(©NTB)