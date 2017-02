FENGSLET: Asylmottakslederen fra Agder ble fengslet lørdag 18. februar, og er underlagt brev- og besøksforbud fram til 3. mars. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Asylmottaksleder siktet for seksuelle overgrep mot flere asylbarn

En leder for flere asylmottak er varetektsfengslet i fire uker, siktet for seksuelle overgrep mot flere barn under 16 år, melder Dagbladet.